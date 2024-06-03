Еленин день: почему нельзя избавляться от пыли на мебели 3 июня и что делать, чтобы в жизни не наступила черная полоса

3 июня 2024 года по народному календарю отмечается Еленин день. Также его называют Оленин день, Аленин день, День Елены Леносейки.

Православные в этот день чтят память святой Елены, которая жила в III–IV веках. Она активно распространяла христианство и именно по ее инициативе в Иерусалиме были проведены знаменитые раскопки, в ходе которых были найдены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие важные реликвии.

Традиции и обычаи

На Руси в этот день было принято сеять коноплю и лен. Если обстоятельства мешали посеву, нужно было кинуть на землю хотя бы горсть этих семян. Nакже сажали поздние сорта пшеницы, гречиху, просо и овес.

Крестьяне в Еленин день старались посадить хоть одно дерево – это считалось доброй традицией, которая принесет удачу в будущей жизни.

На завтрак следовало съесть вареное яйцо, а скорлупу потолочь и отдать курам, чтобы неслись лучше.

В этот день лучше носить цветную или белую одежду, тогда удача не отвернется.

Сны, увиденные в ночь со 2 на 3 июня, могут нести важную информацию и предупредить о семейный проблемах. Стоит хорошо проанализировать увиденное в сновидениях, чтобы увидеть свои ошибки и исправить их.