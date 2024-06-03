Еленин день: почему нельзя избавляться от пыли на мебели 3 июня и что делать, чтобы в жизни не наступила черная полоса

3 июня 2024 года по народному календарю отмечается Еленин день. Также его называют Оленин день, Аленин день, День Елены Леносейки.
Православные в этот день чтят память святой Елены, которая жила в III–IV веках. Она активно распространяла христианство и именно по ее инициативе в Иерусалиме были проведены знаменитые раскопки, в ходе которых были найдены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие важные реликвии.
Традиции и обычаи
На Руси в этот день было принято сеять коноплю и лен. Если обстоятельства мешали посеву, нужно было кинуть на землю хотя бы горсть этих семян. Nакже сажали поздние сорта пшеницы, гречиху, просо и овес.
Крестьяне в Еленин день старались посадить хоть одно дерево – это считалось доброй традицией, которая принесет удачу в будущей жизни.
На завтрак следовало съесть вареное яйцо, а скорлупу потолочь и отдать курам, чтобы неслись лучше.
В этот день лучше носить цветную или белую одежду, тогда удача не отвернется.
Сны, увиденные в ночь со 2 на 3 июня, могут нести важную информацию и предупредить о семейный проблемах. Стоит хорошо проанализировать увиденное в сновидениях, чтобы увидеть свои ошибки и исправить их.
Наши предки не рекомендовали заниматься уборкой и особенно вытирать пыль 3 июня. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
В Еленин день строго запрещено заплетать косы — девушки должны ходить с распущенными волосами, чтобы они росли красивыми и здоровыми.
Нельзя заниматься тяжелым трудом, уборкой, особенно протирать пыль — могут посыпаться неприятности и даже начаться черная полоса.
Не желательно носить черные вещи — это может привести к ссорам и конфликтам.
Не стоит поднимать с земли или пола найденные чужие сережки — так можно привлечь все несчастья.
Нельзя грустить и печалиться, а также ругаться и ссориться — это не приведет ни к чему хорошему.
Не нужно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, начинать совместное житье — союз может оказаться недолгим, а чувства не взаимными.
Нельзя ходить в лес и на водоемы в одиночестве, а также купаться в реке и даже просто мочить в воде ноги.
Запрещено в этот день оскорбительно относиться к земле, цветам, траве и деревьям. Не нужно бегать без надобности, прыгать, рвать траву и топтать ее, ломать ветки деревьев — беды не заставят себя ждать.
Нельзя отказывать в милостыне или помощи — не исключено, что и вам может понадобиться помощь.
Незамужним женщинам не рекомендуется сидеть дома после захода солнца, обязательно стоит прогуляться — иначе избранник отвернется.
В Еленин день нужно посадить хотя бы одно дерево. Фото: freepik.com
Приметы погоды
В Еленин день идет дождь — вся осень такая будет.
Посыпался град — 3 декабря будет снег с крупой.
Ярко мерцают звезды — к ненастью.
Душно с утра — после обеда будет дождь.
Слышно, как кукует кукушка в лесу, — погода останется ясной.
Стелется туман — будет богатым урожай грибов.
Вечером слышно стрекотание кузнечиков — к хорошей погоде.
Жара в этот день — лето будет засушливым и повлечет неурожай.
Утром на траве лежит роса — к ранним заморозкам.
Именинники
Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
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