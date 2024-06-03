Еленин день: почему нельзя избавляться от пыли на мебели 3 июня и что делать, чтобы в жизни не наступила черная полоса

В Еленин день девушкам нужно ходить с распущенными волосами. Фото: freepik.com

3 июня 2024 года нельзя носить черную одежду.

3 июня 2024 года по народному календарю отмечается Еленин день. Также его называют Оленин день, Аленин день, День Елены Леносейки.

Православные в этот день чтят память святой Елены, которая жила в III–IV веках. Она активно распространяла христианство и именно по ее инициативе в Иерусалиме были проведены знаменитые раскопки, в ходе которых были найдены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие важные реликвии.

Традиции и обычаи

На Руси в этот день было принято сеять коноплю и лен. Если обстоятельства мешали посеву, нужно было кинуть на землю хотя бы горсть этих семян. Nакже сажали поздние сорта пшеницы, гречиху, просо и овес. 

Крестьяне в Еленин день старались посадить хоть одно дерево – это считалось доброй традицией, которая принесет удачу в будущей жизни. 

На завтрак следовало съесть вареное яйцо, а скорлупу потолочь и отдать курам, чтобы неслись лучше.

В этот день лучше носить цветную или белую одежду, тогда удача не отвернется.

Сны, увиденные в ночь со 2 на 3 июня, могут нести важную информацию и предупредить о семейный проблемах. Стоит хорошо проанализировать увиденное в сновидениях, чтобы увидеть свои ошибки и исправить их.

Наши предки не рекомендовали заниматься уборкой и особенно вытирать пыль 3 июня. Фото: freepik.com

Что нельзя делать

В Еленин день строго запрещено заплетать косы — девушки должны ходить с распущенными волосами, чтобы они росли красивыми и здоровыми.

Нельзя заниматься тяжелым трудом, уборкой, особенно протирать пыль — могут посыпаться неприятности и даже начаться черная полоса.

Не желательно носить черные вещи — это может привести к ссорам и конфликтам. 

Не стоит поднимать с земли или пола найденные чужие сережки — так можно привлечь все несчастья.

Нельзя грустить и печалиться, а также ругаться и ссориться — это не приведет ни к чему хорошему.

Не нужно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, начинать совместное житье — союз может оказаться недолгим, а чувства не взаимными.

Нельзя ходить в лес и на водоемы в одиночестве, а также купаться в реке и даже просто мочить в воде ноги.

Запрещено в этот день оскорбительно относиться к земле, цветам, траве и деревьям. Не нужно бегать без надобности, прыгать, рвать траву и топтать ее, ломать ветки деревьев — беды не заставят себя ждать.

Нельзя отказывать в милостыне или помощи — не исключено, что и вам может понадобиться помощь.

Незамужним женщинам не рекомендуется сидеть дома после захода солнца, обязательно стоит прогуляться — иначе избранник отвернется. 

В Еленин день нужно посадить хотя бы одно дерево. Фото: freepik.com

Приметы погоды

В Еленин день идет дождь — вся осень такая будет.

Посыпался град — 3 декабря будет снег с крупой.

Ярко мерцают звезды — к ненастью.

Душно с утра — после обеда будет дождь. 

Слышно, как кукует кукушка в лесу, — погода останется ясной. 

Стелется туман — будет богатым урожай грибов.

Вечером слышно стрекотание кузнечиков — к хорошей погоде.

Жара в этот день — лето будет засушливым и повлечет неурожай. 

Утром на траве лежит роса — к ранним заморозкам.

Именинники

Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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