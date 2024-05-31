День Федота Овсяника: что ни в коем случае нельзя делать 31 мая, чтобы навсегда не потерять здоровье и счастье

31 мая 2024 года православные вспоминают мученика Феодота Корчемника Анкирского и семерых святых дев. По народному календарю отмечается День Федота Овсяника. Teleprogramma.pro рассказывает, что категорически нельзя делать в этот день, а на какие приметы нужно обратить особое внимание.
История праздника
Святой Феодот жил в III веке на территории современной Турции. Его почитали за праведный образ жизни и благочестивость, он мог своими беседами убедить язычника или иудея принять христианство. За это получил дар врачевания и лечил людей с помощью целебной силы своих рук.
Когда начались гонения на христиан, Феодот помог многим православным. Он пробирался в тюрьмы к узникам, подкармливал их, помогал церквям восстанавливаться, выкупал останки казненных христиан и предавал их тела земле. Среди них были и семь мучениц — Фаина, Клавдия, Матрона, Александра, Текуса, Иулия и Евфрасия, почитаемые церковью в лике святых в один день с Феодотом.
После их погребения Феодота казнили. Позже над его могилой воздвигли церковь его имени и похоронили останки святого.
Федот Овсяник — традиции
В последний весенний день все внимание уделялось будущему урожаю, в том числе сеяли овес и лен. Знахари 31 мая собирали лекарственное сырье из дубовых веток и молодых листьев. Считалось, что именно в этот день дуб обладает целебной силой.
Главными блюдами этого дня считались овсяные каши и выпечка из овсяной муки. Хозяйки соревновались между собой в приготовлении пышных караваев и угощали пирогами всех домочадцев и соседей. Чтобы в доме всегда был достаток, крошки не выбрасывали, а отдавали птицам.
Со следующего дня у крестьян начинался сезон свадеб, поэтому день Федота считался самых удачным временем для поиска избранника. Наши предки верили, что если удалось найти пару в этот день — брак будет счастливым.
В День Федота Овсяника молодым девушкам нельзя оставаться дома в одиночестве. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 31 мая
Нельзя незамужним девушкам сидеть дома одним — женихи отвернутся.
Ни в коем случае нельзя начинать новые дела — они не принесут ожидаемого результата.
Не стоит принимать в дар чужие вещи — можно забрать себе все проблемы прежнего владельца.
Перед путешествием нельзя зашивать или ремонтировать вещи — в пути могут ждать неприятности.
Запрещено ругаться, сквернословить и отказывать в милостыне — все вернется сторицей.
Не желательно стоять под осиной или находиться рядом с ней — можно сильно заболеть.
Не рекомендуется покупать новые вещи — они быстро придут в негодность.
Запрещено оборачиваться, если кто-то позвал на улице, — можно стать жертвой нечистой силы.
Нельзя давать ключи от дома тем, кто в этом доме не проживает, — возможно, придется срочно переехать.
На Руси в этот день определяли погоду на ближашее время. Фото: freepik.com
Народные приметы
Луна в ночном небе видна не четко — скоро будет дождь.
Небо на горизонте покрыто облаками — лето будет дождливым.
Дуб раньше других деревьев распустил листья — лето будет жарким.
Если яблоня и рябина только начали расцветать — осень будет затяжной.
Кукушки долго поет на рассвете — скоро наступят теплые дни.
Ночью дует северный ветер — утром могут быть заморозки.
Именинники
Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.
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