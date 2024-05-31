День Федота Овсяника: что ни в коем случае нельзя делать 31 мая, чтобы навсегда не потерять здоровье и счастье

31 мая 2024 года православные вспоминают мученика Феодота Корчемника Анкирского и семерых святых дев. По народному календарю отмечается День Федота Овсяника. Teleprogramma.pro рассказывает, что категорически нельзя делать в этот день, а на какие приметы нужно обратить особое внимание.

История праздника

Святой Феодот жил в III веке на территории современной Турции. Его почитали за праведный образ жизни и благочестивость, он мог своими беседами убедить язычника или иудея принять христианство. За это получил дар врачевания и лечил людей с помощью целебной силы своих рук.

Когда начались гонения на христиан, Феодот помог многим православным. Он пробирался в тюрьмы к узникам, подкармливал их, помогал церквям восстанавливаться, выкупал останки казненных христиан и предавал их тела земле. Среди них были и семь мучениц — Фаина, Клавдия, Матрона, Александра, Текуса, Иулия и Евфрасия, почитаемые церковью в лике святых в один день с Феодотом.

После их погребения Феодота казнили. Позже над его могилой воздвигли церковь его имени и похоронили останки святого.

Федот Овсяник — традиции

В последний весенний день все внимание уделялось будущему урожаю, в том числе сеяли овес и лен. Знахари 31 мая собирали лекарственное сырье из дубовых веток и молодых листьев. Считалось, что именно в этот день дуб обладает целебной силой.

Главными блюдами этого дня считались овсяные каши и выпечка из овсяной муки. Хозяйки соревновались между собой в приготовлении пышных караваев и угощали пирогами всех домочадцев и соседей. Чтобы в доме всегда был достаток, крошки не выбрасывали, а отдавали птицам.

Со следующего дня у крестьян начинался сезон свадеб, поэтому день Федота считался самых удачным временем для поиска избранника. Наши предки верили, что если удалось найти пару в этот день — брак будет счастливым.