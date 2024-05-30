Евдокия Свистунья: какое блюдо нужно обязательно приготовить 30 мая, чтобы удача не отвернулась

30 мая 2024 года по народному календарю отмечают праздник Евдокия Свистунья. Так прозвали Ефросинью Московскую, которая жила в XIV веке. Наши предки в этот день предсказывали погоду на лето. Также этот день был известен многочисленными запретами и поверьями. Их соблюдение считалось обязательным, ведь за непослушание знающие люди сулили болезни, одиночество и разорение.
Что нельзя делать в этот день? На какие приметы следует обратить внимание? Об этом в материале Teleprogramma.pro.
Кто такая Евдокия Свистунья
Ефросиния Московская родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны. В 13 лет Евдокию (так ее звали до принятия монашества) выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы наладить отношения и прекратить междоусобные войны.
Супруги прожили вместе 22 года в любви и счастье. За время их брака на свет появилось восемь сыновей и четыре дочери. Когда муж Евдокии Дмитриевны почил, именно она стала править Московским княжеством. Она известна тем, что построила много монастырей и храмов. В 1407 году она постриглась в монашество под именем Ефросинья. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских князей.
В народе ее прозвали Евдокией Свистуньей, потому что в день памяти дуют сильные ветры — свистят.
Традиции и обычаи
В этот день православные отправлялись в храм, чтобы почтить память преподобной Евфросинии Московской. Ей молились о терпении и доброте, а также об избавлении от бед и несчастий. Святая также известна своей способностью исцелять людей от недугов, в том числе от бесплодия.
Кроме того, было принято молиться о дожде. В селах и деревнях даже проводились специальные обряды. Крестьяне ходили к заброшенным колодцам, чистили их, а затем обливали друг друга водой из них. После этого для вызова дождя бросали в колодец монеты и зерна пшеницы.
Женщины обычно окучивали картошку. Если не сделать этого — урожай может стать скудным. Также обязательно готовили блюда из картофеля, и каждый член семьи обязательно должен был это есть. Чем больше картошки было съедено, тем лучше станет будущий урожай этого корнеплода. Картофель отваривали, жарили, выпекали пироги с начинкой из картошки и грибов.
Мужчины 30 мая отправлялись на рыбалку. Считалось, что если в этот день поймать рыбу, она сможет исполнить любое желание. А грибникам, которым удалось найти белый гриб, — весь год будет улыбаться удача.
30 мая можно планировать дела, связанные с трудоустройством. Этот день — самое время, чтобы избавиться от вредных привычек.
Существовал и обычай для привлечения денег: нужно купить новый кошелек и положить в него неразменную купюру. Также можно было закопать под яблоней монету — с первыми плодами придет богатство.
Блюда из картофеля считались обязательными в этот день. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 30 мая
Нельзя ходить в лес — может укусить змея (считалось, что в этот день все змеи выползают из нор и становятся наиболее агрессивными).
Вечером нежелательно устраивать посиделки и употреблять алкоголь — в этот период активизируются темные силы, которые могут причинить вред.
Ни в коем случае нельзя срезать кувшинки — на Евдокию это считалось огромным грехом. Существовала легенда, что днем в кувшинки превращаются русалки.
Нельзя принимать необдуманные решения — можно лишиться финансового благополучия.
Не рекомендуется варить кашу и употреблять мучные изделия — можно сильно заболеть.
Поездки, запланированные на сегодня, лучше отложить — на пути ждут препятствия и неудачи.
Не стоит заводить новые знакомства — можно оказаться обманутым.
Беременным нельзя надевать одежду красного цвета и брать в руки красные вещи, есть ягоды, фрукты и другие продукты этого цвета — к преждевременным родам.
Остальным не следует надевать рваную, грязную или мятую одежду. Если в карманах есть дырки, нужно их зашить — иначе деньги у вас никогда задерживаться не будут.
На рыбалке можно было встретить волшебную рыбку, исполняющую желания. Фото: freepik.com
Народные приметы 30 мая
Какая погода на Евдокию Свистунью — такая будет и все лето.
Днем прохладно — град может повредить будущий урожай.
Дождь 30 мая — лето будет дождливым.
Сильный ветер — все лето будут холодные ветры.
Рябина, сирень и яблоня цветут — на рыбалке будет отличный клев.
Сухая погода — осень придет раньше, чем в прошлом году.
Именинники
Евдокия, Афанасий и Степан.
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