Евдокия Свистунья: какое блюдо нужно обязательно приготовить 30 мая, чтобы удача не отвернулась

30 мая 2024 года по народному календарю отмечают праздник Евдокия Свистунья. Так прозвали Ефросинью Московскую, которая жила в XIV веке. Наши предки в этот день предсказывали погоду на лето. Также этот день был известен многочисленными запретами и поверьями. Их соблюдение считалось обязательным, ведь за непослушание знающие люди сулили болезни, одиночество и разорение.

Что нельзя делать в этот день? На какие приметы следует обратить внимание? Об этом в материале Teleprogramma.pro.

Кто такая Евдокия Свистунья

Ефросиния Московская родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны. В 13 лет Евдокию (так ее звали до принятия монашества) выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы наладить отношения и прекратить междоусобные войны.

Супруги прожили вместе 22 года в любви и счастье. За время их брака на свет появилось восемь сыновей и четыре дочери. Когда муж Евдокии Дмитриевны почил, именно она стала править Московским княжеством. Она известна тем, что построила много монастырей и храмов. В 1407 году она постриглась в монашество под именем Ефросинья. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских князей.

В народе ее прозвали Евдокией Свистуньей, потому что в день памяти дуют сильные ветры — свистят.

Традиции и обычаи

В этот день православные отправлялись в храм, чтобы почтить память преподобной Евфросинии Московской. Ей молились о терпении и доброте, а также об избавлении от бед и несчастий. Святая также известна своей способностью исцелять людей от недугов, в том числе от бесплодия.

Кроме того, было принято молиться о дожде. В селах и деревнях даже проводились специальные обряды. Крестьяне ходили к заброшенным колодцам, чистили их, а затем обливали друг друга водой из них. После этого для вызова дождя бросали в колодец монеты и зерна пшеницы.

Женщины обычно окучивали картошку. Если не сделать этого — урожай может стать скудным. Также обязательно готовили блюда из картофеля, и каждый член семьи обязательно должен был это есть. Чем больше картошки было съедено, тем лучше станет будущий урожай этого корнеплода. Картофель отваривали, жарили, выпекали пироги с начинкой из картошки и грибов.

Мужчины 30 мая отправлялись на рыбалку. Считалось, что если в этот день поймать рыбу, она сможет исполнить любое желание. А грибникам, которым удалось найти белый гриб, — весь год будет улыбаться удача.

30 мая можно планировать дела, связанные с трудоустройством. Этот день — самое время, чтобы избавиться от вредных привычек.

Существовал и обычай для привлечения денег: нужно купить новый кошелек и положить в него неразменную купюру. Также можно было закопать под яблоней монету — с первыми плодами придет богатство.