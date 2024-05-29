В Финляндии появились кошки-мутанты «в смокинге»

Среди бродячих кошек произошла мутация, что привело к появлению новой породы. Природа демонстрирует свои собственные навыки генной инженерии в Финляндии.

Кошки, известные своим необычным окрасом, отличаются от обычных «кошек в смокинге» тем, что имеют белый хвост вместо черного. Это уникальное явление привлекло внимание ученых, которые провели тщательное исследование.

Оказалось, что эта особенность окраски является результатом делеции (потери участка хромосомы) гена kit, который обычно отвечает за белую шерсть у кошек. Несмотря на эту генетическую особенность, кошки-мутанты оказались здоровыми и плодовитыми, опровергая первоначальные предположения ученых.

В честь своей родины новая порода была названа «салмиак», что является отсылкой к популярным в Финляндии черным соленым конфетам. Несмотря на то, что порода пока не получила официального признания, она уже вызывает интерес у любителей кошек по всему миру, пишет KP.RU.