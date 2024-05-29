Почему ни в коем случае нельзя пользоваться ложкой 29 мая и как нужно провести этот день, чтобы не стать несчастным

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День Федора Житника считался несчастливым днем.

29 мая 2024 года православная церковь чтит память преподобного Феодора Освященного. В народе он получил прозвище Федор Житник.

Житие Феодора Освященного

Феодор жил в IV веке в Египте и прославился своей святостью. Его назвали Освященным, ведь он первым в своей обители стал священником.

Феодор произошел из богатой и знатной семьи. В 14 лет он сбежал из дома, чтобы продолжить свою жизнь в монастыре. Он попросился учеником к Пахомию Великому и даже отрекся от собственной матери.

Феодор Освященный стал знаменит благодаря своему дару чудотворений. Он покинул этот мир в 368 году, будучи глубоким старцем.

Девушки начинали готовиться к свадьбе. Фото: freepik.com

Традиции и обычаи 29 мая на Федора Житника

Наши предки ранним утром отправлялись в храм. Они просили преподобного Феодора Освященного о терпении и помощи в семейных отношениях. А также молились о здоровье своих родных и близких.

Хозяйки в этот день традиционно варили кашу, она могла быть любой — пшенной, манной или гречишной.

Только мать невесты могла в Федоров день выбирать свадебный наряд для дочери, кроме того она же покупала полотенца под ноги молодоженам. Туфли будущая молодая жена приобретала себе в одиночку, без помощи родных и друзей.

В народе Феодор получил прозвище Федор Житник, потому что именно этот день считался последним, когда можно засеивать хлебные злаки — пшеницу, рожь, овес и ячмень.

29 мая в древности считался одним из самых несчастливых дней, поэтому его следовало провести наиболее осторожно.

В этот день начинали готовиться к свадьбам. Считалось, что если начать подготовку в этот день, то будущие супруги проживут в достатке и счастье.

Что нельзя делать 29 мая

В этот день ни в коем случае нельзя оставлять пищу на тарелке — в будущем придется питаться лишь объедками.

Нельзя пользоваться ложкой — в дом придет горе.

Не следует убирать в доме, если на огороде есть работа — урожай будет бедный.

В Федоров день нельзя есть супы.

Девушкам нежелательно надевать вещи красного цвета и заплетать косы — можно потерять своего жениха.

При подготовке к свадьбе матери жениха нельзя было выбирать свадебную одежду невесте — свекровь будет ссориться с женой сына.

Не стоит брать у родных обручальные кольца — будущие супруги будут жить во лжи.

Подругам невесты нежелательно надевать одинаковые платья — муж будет неверен своей жене.

Будущую погоду определяли по народным приметам. Фото: freepik.com

Народные приметы 29 мая

Не видно бабочек после дождя — дождь еще будет идти долго.

На небе кучевые облака быстро движутся в одном направлении — к ясному и сухому дню.

Солнце припекает — лето будет хорошим.

Гром предвещает хороший урожай в этом году.

Лягушки и жабы шумят во время холодного дождя — погода наладится. 

Собака лежит на земле, высунув язык, — погода будет хорошей. 

Именинники

Федор, Николай, Александр, Георгий, Муза, Модест, Петр, Аркадий.

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