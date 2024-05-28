Что нельзя делать в День Пахома Великого, 28 мая, чтобы не потерять все деньги

Фото: freepik.com

На Пахомия строго запрещено ругаться и сквернословить.

28 мая 2024 года православные вспоминают преподобного Пахома Великого. В народе этот день назвали праздником Пахома Теплого. С этого дня должна установиться теплая погода, начинается по-настоящему летний сезон.

Конечно, в нынешние времена, нельзя со стопроцентной уверенностью полагаться на знания наших предков, но кое-что полезное почерпнуть все же стоит. Что нельзя делать 28 мая и на какие приметы стоит обратить особо внимание в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 28 мая

В этот день крестьяне начинали сеять пшеницу. Считалось, что это последний шанс для посева и откладывать его уже не имеет смысла. В то же время не рекомендовалось сеять любые другие культуры, особенно после полудня. Но с утра посадками занимались, после этого урожай получался особенно обильным. 

Если занялись посадкой огурцов, то может стоит взять на заметку обычай наших прабабушек класть между грядок скалки — так огурцы вырастут длинными и гладкими. Но если 28 мая приходился на среду или пятницу, то посадку откладывали, могло уродиться много пустоцветов.

Принято было проводить генеральную уборку в доме. Чтобы избавиться от негативной энергетики — стоило разобрать и выбросить старые вещи.

Стоит уделить внимание зеркалам. Существовал даже древний обычай: возле вымытых зеркал раскладывали денежные купюры — так капитал можно было удвоить.

Нужно  обязательно помочь нуждающимся или родным и близким, потому что добро, сделанное сегодня, вернется в стократном размере. 

В день Пахомия Великого необходимо заняться генеральной уборкой. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 

После обеда нельзя заниматься огородными делами — иначе посадки не приживутся или урожай будет плохим. 

Незамужним девушкам и женщинам не желательно делиться своими планами на будущее — они не сбудутся.

Не следует вытираться чужим полотенцем — проблем не избежать.

Ни в коем случае нельзя вступать в конфликты, ругаться и спорить — сегодня особенный день, который нужно прожить в гармонии с окружением, поэтому ссора считается большим грехом.

Нежелательно брать в долг и совершат крупные покупки — можно потерять все деньги.

Не нужно сегодня стричь волосы — можно потерять жизненные силы и заболеть.

Не стоит затевать переезды — начнется пора неудач.

Нельзя оставлять дом грязным и неубранным — кошелек будет пустым.

Не рекомендуется брать в руки чужие деньги — можно погрязнуть в чужих проблемах или придется выплачивать чужие долги. Если все же пришлось взять деньги, то нужно плюнуть на них три раза.

Те, кто выйдет из дома в грязной или мятой одежде, могут остаться без денег.

Если проваляться в постели до обеда — можно вовсе потерять источник дохода.

Запрещено шить — можно зашить себе дорогу к счастью.

Не нужно примерять чужую обувь — притянете чужие невзгоды. По этой же причине не стоит спать на чужой подушке. 

Не стоит принимать подарки от малознакомых людей — эти вещи могут быть опасными и навредят вам и вашим близким. По этой же причине нельзя поднимать ценные вещи на улице — стоит пройти мимо.

На Пахомия начиналось настоящеее лето. Фото: freepik.com

Народные приметы на 28 мая 2024 года

Если в этот день идет дождь — год обещает стать плодородным.

На рассвете поют птицы — ждет ясная и теплая погода.

Выйдя на улицу, почувствовали запах цветов — удача будет ходить весь день по пятам.

Прилетело много бабочек — хорошая погода установится надолго.

Красный или оранжевый закат предвещает теплую погоду на ближайшие дни. Но если на рассвете небо багряное — летом будет много пожаров или засуха.

Дым от костра клубится — пойдет дождь.

Если дождь сопровождается восточным ветром — осадки не предвидятся.

Прилетели ласточки и стрижи — скоро потеплеет.

Весь день тепло — все лето будет теплым.

Пауки наплели много паутины — лето будет жарким.

Именинники

Анастасия, Дмитрий, Игнат, Макар.

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