Что нельзя делать в День Пахома Великого, 28 мая, чтобы не потерять все деньги

28 мая 2024 года православные вспоминают преподобного Пахома Великого. В народе этот день назвали праздником Пахома Теплого. С этого дня должна установиться теплая погода, начинается по-настоящему летний сезон.

Конечно, в нынешние времена, нельзя со стопроцентной уверенностью полагаться на знания наших предков, но кое-что полезное почерпнуть все же стоит. Что нельзя делать 28 мая и на какие приметы стоит обратить особо внимание в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 28 мая

В этот день крестьяне начинали сеять пшеницу. Считалось, что это последний шанс для посева и откладывать его уже не имеет смысла. В то же время не рекомендовалось сеять любые другие культуры, особенно после полудня. Но с утра посадками занимались, после этого урожай получался особенно обильным.

Если занялись посадкой огурцов, то может стоит взять на заметку обычай наших прабабушек класть между грядок скалки — так огурцы вырастут длинными и гладкими. Но если 28 мая приходился на среду или пятницу, то посадку откладывали, могло уродиться много пустоцветов.

Принято было проводить генеральную уборку в доме. Чтобы избавиться от негативной энергетики — стоило разобрать и выбросить старые вещи.

Стоит уделить внимание зеркалам. Существовал даже древний обычай: возле вымытых зеркал раскладывали денежные купюры — так капитал можно было удвоить.

Нужно обязательно помочь нуждающимся или родным и близким, потому что добро, сделанное сегодня, вернется в стократном размере.