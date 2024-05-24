Мокий Мокрый: что нельзя делать 24 мая, чтобы избежать череды бед и неудач

Фото: freepik.com

24 мая нельзя купаться в открытых водоемах.

24 мая 2024 года верующие чтят память Мокия Амфипольского, священника. После того, как он уверовал во Христа, был подвергнут страшным мучениям и впоследствии казнен.

В народе этот день больше известен под названием Мокий Мокрый.

Кто такой Мокий Амфипольский

В III веке жил святой Мокий, который был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Во время преследования христиан при императоре Диоклитиане Мокий убеждал язычников отказаться от греховных обычаев, раскаяться и принять крещение. За это его привели на суд к правителю Лаодикии. Мокий смиренно перенес все пытки, которым его подвергли. Его бросили в раскаленную печь, но он остался невредим, и пламя перекинулось на Лаодикию. Затем его пытали дикими зверями, но львы ложились у его ног. Народ выступил в защиту мученика, и новый правитель отправил Мокия в город Перинф, а затем в Византию, где его казнили путем отсечения головы. Позже император Константин построил храм в честь святого Мокия и перенес в него его святые мощи.

Традиции на Мокея

Именно этот день позволял судить о погоде на все лето. Если шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным.

В огороде работать не рекомендовалось, поэтому вся семья собиралась в доме за столом.

Наши предки 24 мая обращались к древнему божеству Перуну и старались угодить ему любыми способами. На поле выносили буханку хлеба, а затем ломали на кусочки, посыпали солью и оставляли для птиц. Женщины в это время вывешивали полотенца на улицу, чтобы предсказать лето: если полотенце намокло, значит, лето будет дождливым, а если оставалось сухим, то ждать знойного сезона.

Знахари собирали дождевую воду для лечения болезней, проводили ритуалы и читали заклинания.

Также освящали посевы с крестным ходом. Это должно было обеспечить хорошим урожаем.

На Мокия молодые девушки плели венки и отпускали в воду — они верили, что так смогут привлечь своего суженого. Но и для разрыва надоевших отношений 24 мая подходит идеально. Пары, чья любовь закончилась, расставшись в этот день, могут сохранить дружеские отношения. 

А что же нельзя делать, чтобы не стать несчастным на всю жизнь?

24 мая следовало собраться всей семьей за накрытым столом. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 24 мая

Не стоит сегодня признаваться в любви — взаимностью вам вряд ли ответят.

Не рекомендуется совершать крупные покупки —  приобретенная вещь окажется бесполезной или быстро сломается.

Нельзя браться за новое дело, не окончив предыдущее, — можно остаться ни с чем.

Незамужним девушкам нельзя подметать — замуж выйдут еще не скоро.

Нельзя работать в огороде, пахать, рыхлить землю — год будет неурожайным. Лучше это время посвятить уборке в доме или готовке.

Не стоит купаться в открытых водоемах — наши предки верили, что в этот день русалки и водяные становились особенно агрессивными и могли утянуть купальщика под воду.

Не нужно надевать черное — могут начать преследовать беды и неудачи.

По поведению кошек предсказывали погоду. Фото: freepik.com

Приметы 24 мая

Теплый день — лето будет богатым на урожай.

Кошки спят на спине — скоро ожидается жара.

К вечеру похолодало — погода ухудшится и не исключены грозы.

Если солнце весь день не покидает небосвод — лето будет теплым.

Незабудки поникли — скоро наступит засуха и жара. 

Петухи позже обычного поют — в течение дня пойдет дождю. 

Высокая радуга  — к ветру, низкая — к урагану.

Стелется туман — лето будет дождливым и пасмурным.

Утром обращали внимание на восход солнца, если небо красное — летом будет много пожаров.

Именинники

Кирилл, Ростислав, Константин, Иосиф, Александр, Михаил.

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