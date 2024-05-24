Мокий Мокрый: что нельзя делать 24 мая, чтобы избежать череды бед и неудач

24 мая 2024 года верующие чтят память Мокия Амфипольского, священника. После того, как он уверовал во Христа, был подвергнут страшным мучениям и впоследствии казнен.
В народе этот день больше известен под названием Мокий Мокрый.
Кто такой Мокий Амфипольский
В III веке жил святой Мокий, который был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Во время преследования христиан при императоре Диоклитиане Мокий убеждал язычников отказаться от греховных обычаев, раскаяться и принять крещение. За это его привели на суд к правителю Лаодикии. Мокий смиренно перенес все пытки, которым его подвергли. Его бросили в раскаленную печь, но он остался невредим, и пламя перекинулось на Лаодикию. Затем его пытали дикими зверями, но львы ложились у его ног. Народ выступил в защиту мученика, и новый правитель отправил Мокия в город Перинф, а затем в Византию, где его казнили путем отсечения головы. Позже император Константин построил храм в честь святого Мокия и перенес в него его святые мощи.
Традиции на Мокея
Именно этот день позволял судить о погоде на все лето. Если шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным.
В огороде работать не рекомендовалось, поэтому вся семья собиралась в доме за столом.
Наши предки 24 мая обращались к древнему божеству Перуну и старались угодить ему любыми способами. На поле выносили буханку хлеба, а затем ломали на кусочки, посыпали солью и оставляли для птиц. Женщины в это время вывешивали полотенца на улицу, чтобы предсказать лето: если полотенце намокло, значит, лето будет дождливым, а если оставалось сухим, то ждать знойного сезона.
Знахари собирали дождевую воду для лечения болезней, проводили ритуалы и читали заклинания.
Также освящали посевы с крестным ходом. Это должно было обеспечить хорошим урожаем.
На Мокия молодые девушки плели венки и отпускали в воду — они верили, что так смогут привлечь своего суженого. Но и для разрыва надоевших отношений 24 мая подходит идеально. Пары, чья любовь закончилась, расставшись в этот день, могут сохранить дружеские отношения.
А что же нельзя делать, чтобы не стать несчастным на всю жизнь?
24 мая следовало собраться всей семьей за накрытым столом. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 24 мая
Не стоит сегодня признаваться в любви — взаимностью вам вряд ли ответят.
Не рекомендуется совершать крупные покупки — приобретенная вещь окажется бесполезной или быстро сломается.
Нельзя браться за новое дело, не окончив предыдущее, — можно остаться ни с чем.
Незамужним девушкам нельзя подметать — замуж выйдут еще не скоро.
Нельзя работать в огороде, пахать, рыхлить землю — год будет неурожайным. Лучше это время посвятить уборке в доме или готовке.
Не стоит купаться в открытых водоемах — наши предки верили, что в этот день русалки и водяные становились особенно агрессивными и могли утянуть купальщика под воду.
Не нужно надевать черное — могут начать преследовать беды и неудачи.
По поведению кошек предсказывали погоду. Фото: freepik.com
Приметы 24 мая
Теплый день — лето будет богатым на урожай.
Кошки спят на спине — скоро ожидается жара.
К вечеру похолодало — погода ухудшится и не исключены грозы.
Если солнце весь день не покидает небосвод — лето будет теплым.
Незабудки поникли — скоро наступит засуха и жара.
Петухи позже обычного поют — в течение дня пойдет дождю.
Высокая радуга — к ветру, низкая — к урагану.
Стелется туман — лето будет дождливым и пасмурным.
Утром обращали внимание на восход солнца, если небо красное — летом будет много пожаров.
Именинники
Кирилл, Ростислав, Константин, Иосиф, Александр, Михаил.
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