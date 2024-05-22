День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая, чтобы не потерять все деньги

22 мая 2024 года православные вспоминают святого Николая Чудотворца. Обычно ему молятся о защите детей, неимущих и невинно осужденных. Считается также, что святой оберегает путешественников.
Святой Николай, живший в III–IV веках на территории современной Турции, был известен своей беспредельной щедростью и благочестием. Он тайно помогал нуждающимся, что легло в основу множества народных примет и обычаев. В частности, по преданию, он трижды ночью бросал мешки с золотом в дом бедняка, чтобы помочь его дочерям выйти замуж, что положило начало традиции дарить подарки, а сам святой стал прототипом Санта Клауса.
Верующие чтят святого Николая Чудотворца. Фото: Global Look Press
Святитель Николай Угодник также почитается как покровитель мореплавателей. По поверьям, он несколько раз даже возвращал их к жизни. Например, по дороге в Александрию святой Николай воскресил моряка, который в шторм сорвался с мачты и разбился о палубу.
В народе этот день известен под названием Никола Вешний. Считалось, что с наступлением 22 мая можно без опасений купаться в водоемах, уже нет риска заболеть или получить инфекцию. О том, какие запреты и традиции существуют в День Николы, узнала Teleprogramma.pro.
Николай Угодник считается покровителем моряков. Фото: freepik.com
Никола Вешний: традиции
В этот день принято было выгонять коров и лошадей на поля, поскольку именно в Николин день свежая трава очень хорошо росла.
Также природа полностью освобождалась от холодных оков, и морозы уже не должны были испортить урожай.
Наши предки проводили этот день в веселье и празднике. Молодежь водила хороводы до самого утра.
Также полезно было ранним утром пройти по траве босиком — роса в Николе Вешнего считалась целебной и помогала сохранить молодость и укрепить здоровье.
Хорошо в этот день заниматься сельскохозяйственными делами — отличное время, чтобы высадить рассаду и бороться с сорняками.
Желательно провести уборку дома: вымыть пол, выкинуть старую и разбитую посуду, постирать белье. Туда, где чисто, — охотнее идет богатство. Особое внимание следует уделить зеркалам.
Также наши предки после уборки брали все имеющиеся деньги и раскладывали перед зеркалом, через сутки их можно было тратить. Таким образом можно было удвоить свой капитал по народным поверьям.
Прекрасное время для гостей, вы можете позвать в дом друзей или сами наведаться в гости. Такие встречи подарят массу положительных эмоций. А если застолье будет щедрым — хозяев ждет благополучие до конца года.
В старину 22 мая люди умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 22 мая
Не стоит обижать слабых — можно сильно заболеть.
Нельзя убивать пауков и плохо относиться к животным — грядут проблемы с деньгами.
До Николы Вешнего не желательно купаться в водоемах — вода еще недостаточно нагрелась и можно заболеть.
После заката солнца нельзя выносить из дома мусор — кто ослушается, того ждет целый год бедности.
Не стоит отказывать нуждающимся в помощи — можно самому оказаться в такой же ситуации.
Не надо брать в долг — вернуть будет непросто.
Лучше не брать в руки острые предметы — велик риск получить травму и рана будет заживать очень долго. Даже хлеб было принято ломать руками.
По этой же причине лучше отложить стрижку, запланированную на этот день.
Нельзя сквернословить и громко разговаривать — можно привлечь темные силы, которые испортят жизнь.
Не стоит спорить с незнакомыми людьми — неприятности не обойдут стороной.
Нельзя ругаться с родными — помириться потом будет сложно.
В день Николы Вешнего не желательно закрывать окна плотными шторами — святой не сможет наполнить дом благополучием, считали наши предки.Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это может обернуться серьезной болезнью.
Народные приметы
После этого дня устанавливается теплая погода. Любая вода в этот день обладала целебной силой.Радовались дождю — это предвещало хороший урожай зерновых.
Если слышен гром — скоро установится теплая и солнечная погода.
Одуванчики закрылись — будет дождь.
Рябина зацвела — сентябрь будет теплым.
Скворцы ведут себя беспокойно и садятся с ветки на ветку — погода в скором времени резко изменится.
Лягушки много квакают — осень будет короткой.
Воробьи активно вьют гнезда — будут дожди.
Именинники
Николай, Василий, Сергей, Степан.
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