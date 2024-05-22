День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая, чтобы не потерять все деньги

Никола Вешний: традиции

В этот день принято было выгонять коров и лошадей на поля, поскольку именно в Николин день свежая трава очень хорошо росла.

Также природа полностью освобождалась от холодных оков, и морозы уже не должны были испортить урожай.

Наши предки проводили этот день в веселье и празднике. Молодежь водила хороводы до самого утра.

Также полезно было ранним утром пройти по траве босиком — роса в Николе Вешнего считалась целебной и помогала сохранить молодость и укрепить здоровье.

Хорошо в этот день заниматься сельскохозяйственными делами — отличное время, чтобы высадить рассаду и бороться с сорняками.

Желательно провести уборку дома: вымыть пол, выкинуть старую и разбитую посуду, постирать белье. Туда, где чисто, — охотнее идет богатство. Особое внимание следует уделить зеркалам.

Также наши предки после уборки брали все имеющиеся деньги и раскладывали перед зеркалом, через сутки их можно было тратить. Таким образом можно было удвоить свой капитал по народным поверьям.

Прекрасное время для гостей, вы можете позвать в дом друзей или сами наведаться в гости. Такие встречи подарят массу положительных эмоций. А если застолье будет щедрым — хозяев ждет благополучие до конца года.