Иванов день: зачем печь пироги и что категорически нельзя делать 21 мая, чтобы сохранить здоровье

21 мая 2024 года православные христиане чтят память пяти святых, в числе которых наиболее значимым является Иоанн Богослов. В народе его прозвали Иваном Пшеничником.
Именно этому святому принадлежит знаменитая фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанн считается самым загадочным из апостолов-евангелистов и любимым учеником Христа.
Teleprogramma.pro узнала, что нельзя делать в этот день и в какие народные приметы верили наши предки.
Что можно делать 21 мая 2024
Иоанна не зря именуют Пшеничником, ведь именно в этот день крестьяне приступали к посеву пшеницы. Но делали это только в том случае, если расцвела черемуха.
Хозяйки пекли пироги из пшеничной муки, которым угощали путников и нищих. Если никаких гостей не предвиделось, выходили на улицу и угощали всех прохожих. Делалось этот в надежде получить богатый урожай. При этом сами хозяева пирог не ели, а остатки скармливали животным.
Также продолжали сажать огурцы на рассаду. Овощи, которые были посажены в Иванов день, считались самыми вкусными.
Пришло время посадки пшеницы. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 21 мая 2024
Если в доме были гости, их нельзя было отпускать без кусочка хозяйского пирога.
Нельзя вступать в конфликты и спорить с родными и близкими — можно надолго испортить с ними отношения.
Не нужно заниматься стиркой и глажкой вещей в Иванов день — наши предки верили, что такие вещи быстро износятся.
Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, в том числе делать генеральную уборку или начинать ремонт.
Ни в коем случае нельзя в этот день есть и готовить рыбу — Иоанн при жизни был рыбаком. Кто нарушить запрет, может сильно заболеть или даже лишиться речи.
Нельзя употреблять алкоголь, даже маленькая капля может принести вред здоровью, возможно также потерять зрение.
Не рекомендуется жечь костры.
Не желательно одалживать хлеб и соль.
Нельзя носить грязную одежду — может прилипнуть нечистая сила.
По этой же причине нельзя заниматься гаданием.
Приметы на 21 мая 2024
Выпали осадки в виде дождя — год будет богат грибами.
На черемухе много цвета — все лето будет пасмурным и дождливым.
Вечером наблюдаете красный закат — до конца мая погода будет хорошей.
Запели жаворонки — лето будет жарким, но дождливым.
Утром небо красное — ждите непогоду.
Облака движется вверх — настанет ясная погода.
Именинники
Арсений, Елена, Иван, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: