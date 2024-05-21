Иванов день: зачем печь пироги и что категорически нельзя делать 21 мая, чтобы сохранить здоровье

21 мая 2024 года православные христиане чтят память пяти святых, в числе которых наиболее значимым является Иоанн Богослов. В народе его прозвали Иваном Пшеничником.

Именно этому святому принадлежит знаменитая фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанн считается самым загадочным из апостолов-евангелистов и любимым учеником Христа.

Teleprogramma.pro узнала, что нельзя делать в этот день и в какие народные приметы верили наши предки.

Что можно делать 21 мая 2024

Иоанна не зря именуют Пшеничником, ведь именно в этот день крестьяне приступали к посеву пшеницы. Но делали это только в том случае, если расцвела черемуха.

Хозяйки пекли пироги из пшеничной муки, которым угощали путников и нищих. Если никаких гостей не предвиделось, выходили на улицу и угощали всех прохожих. Делалось этот в надежде получить богатый урожай. При этом сами хозяева пирог не ели, а остатки скармливали животным.

Также продолжали сажать огурцы на рассаду. Овощи, которые были посажены в Иванов день, считались самыми вкусными.