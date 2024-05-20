Зачем красть семена и что категорически нельзя делать 20 мая, чтобы не навлечь беду

20 мая 2024 года верующие почитают память святого мученика Акакия Каппадокиянина. В народе же известен как Купальница или Купавница. Именно исходя из названия, с купанием было связано немало обрядов.

Что нужно делать 20 мая

На Руси в этот день было принято купать лошадей в реке. Считалось, что вода обретает целебные свойства и придаст животным сил и здоровья на целый год.

Сами крестьяне тоже старались окатить себя водой из ближайшего водоема. С утра набирали воду и выставляли их на улицу, чтобы напитать солнечным светом.

Кроме того Купальница — разгар сева, но существовал немного странный обычай. Чтобы урожай удался, нужно было непременно украсть семена. Поэтому крестьяне ходили друг у другу в гости и старались потихоньку взять несколько семян. Так делали все, поэтому никто не оставался в убытке.