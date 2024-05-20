Зачем красть семена и что категорически нельзя делать 20 мая, чтобы не навлечь беду

20 мая 2024 года верующие почитают память святого мученика Акакия Каппадокиянина. В народе же известен как Купальница или Купавница. Именно исходя из названия, с купанием было связано немало обрядов.
Что нужно делать 20 мая
На Руси в этот день было принято купать лошадей в реке. Считалось, что вода обретает целебные свойства и придаст животным сил и здоровья на целый год.
Сами крестьяне тоже старались окатить себя водой из ближайшего водоема. С утра набирали воду и выставляли их на улицу, чтобы напитать солнечным светом.
Кроме того Купальница — разгар сева, но существовал немного странный обычай. Чтобы урожай удался, нужно было непременно украсть семена. Поэтому крестьяне ходили друг у другу в гости и старались потихоньку взять несколько семян. Так делали все, поэтому никто не оставался в убытке.
Фото: freepik.com
Что нельзя делать 20 мая 2024 года
Нельзя умываться рано утром. Только вода, которая простояла до полудня под солнечными лучами считалась целебной. Именно она поможет справиться со всеми трудностями.
Не стоит доверять купание ребенка родственникам или чужим людям. Сегодня мыть малыша должна только мать, иначе его могут сглазить. Причем в помещении для купания не должно быть посторонних людей.
Запрещено гадать, особенно на игральных картах. Они принесут гадающему горе и ненастья в жизни.
Категорически нельзя употреблять спиртное. Даже капля алкоголя, выпитая 20 мая, может вызвать серьезное заболевание или принести потерю близких.
Не желательно брать в руки острые и хрупкие предметы — в этот день существует большая вероятность пораниться.
Нельзя грустить и унывать, а также ссориться с близкими — это может привлечь неприятности в жизнь.
Фото: freepik.com
Народные приметы
Было принято наблюдать за ласточками и природой, чтобы предсказать погоду на ближайшие месяцы.
Ранние ласточки в этот день — год будет счастливый.
Если ласточки высоко летают — ждите хорошую погоду.
Идет дождь — сентябрь будет теплый.
В небе молодой месяц — пришло время посадки овощей.
Луна красного цвета — к дождю.
Туман с утра — лето будет жаркое и засушливое.
Утренняя радуга — будет дождь.
С периодом сева тоже было связано множество примет.
Если новолуние — сеять не стоит, урожай уничтожат вредители, а если месяц немного набрал силу – самое время сажать овощи.
Дует восточный или западный ветер — для посадки растений лучшее время.
Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего.
Если погода хорошая — то и семена, посаженные сегодня, скоро взойдут и дадут хороший урожай.
Именинники
Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.
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