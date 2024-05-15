День Бориса и Глеба: что категорически нельзя делать 15 мая 2024 года, чтобы не остаться с пустым кошельком

15 мая чтят память Бориса и Глеба. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro собрала приметы и традиции Борисова дня.

История праздника

15 мая православные чтят память русских князей Бориса и Глеба. Корни этого события берут начало в 1115 году.

Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил в междоусобице старший брат, после чего князья стали первыми русскими святыми, заступниками русской земли. 

На Руси этот день считался купеческим праздником, его также именовали Барыш-день, а святого Бориса — барышником. Купцы весело отмечали событие, поскольку это должно было подарить им год успеха и прибыли. 

Этот народный праздник имеет и другие названия: Борисов день, Барыш-день, Свистопляски, Свистуньи, Соловьиный праздник и Сеятель.

Считалось, что именно с этого дня начинали петь соловьи. С ними связано немало примет, о которых речь пойдет дальше. 

Что нельзя делать 15 мая 2024 года

Много примет и запретов в этот день связано с финансами.

  • Нельзя пересчитывать деньги после заката — можно лишиться всех своих накоплений и даже столкнуться с нищетой.
  • Сегодня стоит воздержаться от крупных и спонтанных покупок — может покинуть денежная удача. По этой же причине нельзя было тратить все деньги. 
  • Если в этот день выдали зарплату — не стоит тратить все в один день, лучше сделать подарок кому-то из близких или подать милостыню.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять кошелек пустым, иначе ждет разорение и вечные долги.
  • Не нужно класть чеки в один карман с кошельком — могут появиться непредвиденные расходы.
  • Нельзя подметать пол, протирать пыль и выносить мусор — можно потерять все деньги. 
  • Нельзя лениться и откладывать дела на завтра  — ждут проблемы на работе. Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит — в противном случае можно вскоре стать нуждающимся.  
  • Не рекомендуется сквернословить, лгать и сплетничать — это может привлечь к человеку нечистую силу. 
  • Нельзя спать на закате — можно сильно заболеть.

В День Бориса и Глеба нельзя оставлять кошелек пустым. Фото: Global Look Press

Что можно и нужно делать в День Бориса и Глеба 

  • 15 мая можно начинать новые дела и завершать старые проекты — этот день очень подходит для работы. 
  • Если у вас нет работы, стоит заняться сельскохозяйственными делами. В этот день хорошо сажать рассаду или пересаживать растения. Считается, что семена приживутся быстрее и к осени дадут хороший урожай.
  • Наши предки задабривали домового — готовили ему кашу и пироги, оставив угощение за печкой. 
  • Отличный день для посещения салона красоты — любая процедура пойдет на пользу.
  • 15 мая — благоприятный день для медицинских процедур.
  • День хорош и для любви — можно посвататься или сыграть свадьбу, тогда пару ждет счастливая совместная жизнь.
  • Любое путешествие приветствуется 15 мая, дорога будет легкой — будь то командировка или отпуск, поездка принесет только положительные эмоции. 

В этот день начинают петь соловьи. Фото: freepik.com

Народные приметы на 15 мая 

  • Если соловьи поют громко — скоро лето. 
  • Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным.
  • Утром на небе ни облачка — лето будет дождливым. 
  • Теплый день — жди хороший урожай зерновых. 
  • Прохладный день — судит непогоду и в июне. 
  • Если кошка спит на улице, а в дом не заходит — скоро потепление. 
  • Если собаки вечером долго воют — непогода останется надолго. 
  • Выпал град — лето будет знойным.
  • Закат ярко-фиолетовый — утром могут быть заморозки.
  • Сильный западный ветер — к пасмурному вечеру.
  • Красное небо на восходе — лето будет дождливым.

Именинники 15 мая:

Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Тайны Радоницы: почему в родительский день, 14 мая, нельзя венчаться, но можно праздновать день рождения

Опасно начинать новые дела, но можно учиться и жениться: лунный календарь на неделю с 13 по 19 мая

Дайте имя машине и не покупайте «несчастливые» запчасти: какие приметы помогают профессиональным водителям

Читайте также