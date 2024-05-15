День Бориса и Глеба: что категорически нельзя делать 15 мая 2024 года, чтобы не остаться с пустым кошельком

История праздника

15 мая православные чтят память русских князей Бориса и Глеба. Корни этого события берут начало в 1115 году.

Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил в междоусобице старший брат, после чего князья стали первыми русскими святыми, заступниками русской земли.

На Руси этот день считался купеческим праздником, его также именовали Барыш-день, а святого Бориса — барышником. Купцы весело отмечали событие, поскольку это должно было подарить им год успеха и прибыли.

Этот народный праздник имеет и другие названия: Борисов день, Барыш-день, Свистопляски, Свистуньи, Соловьиный праздник и Сеятель.

Считалось, что именно с этого дня начинали петь соловьи. С ними связано немало примет, о которых речь пойдет дальше.

Что нельзя делать 15 мая 2024 года

Много примет и запретов в этот день связано с финансами.