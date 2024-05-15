День Бориса и Глеба: что категорически нельзя делать 15 мая 2024 года, чтобы не остаться с пустым кошельком

История праздника
15 мая православные чтят память русских князей Бориса и Глеба. Корни этого события берут начало в 1115 году.
Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Их убил в междоусобице старший брат, после чего князья стали первыми русскими святыми, заступниками русской земли.
На Руси этот день считался купеческим праздником, его также именовали Барыш-день, а святого Бориса — барышником. Купцы весело отмечали событие, поскольку это должно было подарить им год успеха и прибыли.
Этот народный праздник имеет и другие названия: Борисов день, Барыш-день, Свистопляски, Свистуньи, Соловьиный праздник и Сеятель.
Считалось, что именно с этого дня начинали петь соловьи. С ними связано немало примет, о которых речь пойдет дальше.
Что нельзя делать 15 мая 2024 года
Много примет и запретов в этот день связано с финансами.
- Нельзя пересчитывать деньги после заката — можно лишиться всех своих накоплений и даже столкнуться с нищетой.
- Сегодня стоит воздержаться от крупных и спонтанных покупок — может покинуть денежная удача. По этой же причине нельзя было тратить все деньги.
- Если в этот день выдали зарплату — не стоит тратить все в один день, лучше сделать подарок кому-то из близких или подать милостыню.
- Ни в коем случае нельзя оставлять кошелек пустым, иначе ждет разорение и вечные долги.
- Не нужно класть чеки в один карман с кошельком — могут появиться непредвиденные расходы.
- Нельзя подметать пол, протирать пыль и выносить мусор — можно потерять все деньги.
- Нельзя лениться и откладывать дела на завтра — ждут проблемы на работе. Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит — в противном случае можно вскоре стать нуждающимся.
- Не рекомендуется сквернословить, лгать и сплетничать — это может привлечь к человеку нечистую силу.
- Нельзя спать на закате — можно сильно заболеть.
В День Бориса и Глеба нельзя оставлять кошелек пустым. Фото: Global Look Press
Что можно и нужно делать в День Бориса и Глеба
- 15 мая можно начинать новые дела и завершать старые проекты — этот день очень подходит для работы.
- Если у вас нет работы, стоит заняться сельскохозяйственными делами. В этот день хорошо сажать рассаду или пересаживать растения. Считается, что семена приживутся быстрее и к осени дадут хороший урожай.
- Наши предки задабривали домового — готовили ему кашу и пироги, оставив угощение за печкой.
- Отличный день для посещения салона красоты — любая процедура пойдет на пользу.
- 15 мая — благоприятный день для медицинских процедур.
- День хорош и для любви — можно посвататься или сыграть свадьбу, тогда пару ждет счастливая совместная жизнь.
- Любое путешествие приветствуется 15 мая, дорога будет легкой — будь то командировка или отпуск, поездка принесет только положительные эмоции.
В этот день начинают петь соловьи. Фото: freepik.com
Народные приметы на 15 мая
- Если соловьи поют громко — скоро лето.
- Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным.
- Утром на небе ни облачка — лето будет дождливым.
- Теплый день — жди хороший урожай зерновых.
- Прохладный день — судит непогоду и в июне.
- Если кошка спит на улице, а в дом не заходит — скоро потепление.
- Если собаки вечером долго воют — непогода останется надолго.
- Выпал град — лето будет знойным.
- Закат ярко-фиолетовый — утром могут быть заморозки.
- Сильный западный ветер — к пасмурному вечеру.
- Красное небо на восходе — лето будет дождливым.
Именинники 15 мая:
Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман.
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