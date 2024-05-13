Вековая бабушкина сковорода, кастрюля и ложки заскрипят без химии: профессиональный клинер рассказал, как отмыть любую грязь

Майские праздники дали нам возможность немного отдохнуть, теперь пора посвятить время домашним делам. И если генеральную уборку многие из нас проводят регулярно, то до некоторых задач руки доходят редко.

Например, до отмывания застарелой грязи на посуде. А ведь иногда наши кастрюли, разделочные доски и столовые приборы еще вполне могли бы послужить, но неопрятный вид, который им придают въевшиеся загрязнения, заставляет задуматься о покупке новых.

Конечно, проще всего избавиться от старой посуды и заменить ее. Но стоит ли тратить деньги, если любимую сковороду или разделочную доску еще можно спасти? Кроме того, многие из нас хранят дома посуду, доставшуюся от бабушек: чугунные сковородки, утятницы, формы для выпечки.

Такие вещи служат десятилетиями, и выбросить их просто рука не поднимается. Да и современная посуда с антипригарным покрытием требует особого ухода, и обычное мытье с помощью губки и средства для мытья посуды не всегда позволяет справиться с пригоревшим жиром или другими загрязнениями.

Так что же делать, если обычные средства не помогают? Неужели придется тратить целое состояние на дорогую бытовую химию? Вовсе нет! Чтобы помочь вам справиться с этой проблемой и вернуть кухонной утвари первозданный вид, Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному клинеру за полезными советами.