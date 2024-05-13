Вековая бабушкина сковорода, кастрюля и ложки заскрипят без химии: профессиональный клинер рассказал, как отмыть любую грязь

Майские праздники дали нам возможность немного отдохнуть, теперь пора посвятить время домашним делам. И если генеральную уборку многие из нас проводят регулярно, то до некоторых задач руки доходят редко.
Например, до отмывания застарелой грязи на посуде. А ведь иногда наши кастрюли, разделочные доски и столовые приборы еще вполне могли бы послужить, но неопрятный вид, который им придают въевшиеся загрязнения, заставляет задуматься о покупке новых.
Конечно, проще всего избавиться от старой посуды и заменить ее. Но стоит ли тратить деньги, если любимую сковороду или разделочную доску еще можно спасти? Кроме того, многие из нас хранят дома посуду, доставшуюся от бабушек: чугунные сковородки, утятницы, формы для выпечки.
Такие вещи служат десятилетиями, и выбросить их просто рука не поднимается. Да и современная посуда с антипригарным покрытием требует особого ухода, и обычное мытье с помощью губки и средства для мытья посуды не всегда позволяет справиться с пригоревшим жиром или другими загрязнениями.
Так что же делать, если обычные средства не помогают? Неужели придется тратить целое состояние на дорогую бытовую химию? Вовсе нет! Чтобы помочь вам справиться с этой проблемой и вернуть кухонной утвари первозданный вид, Teleprogramma.pro обратилась к профессиональному клинеру за полезными советами.
Столовые приборы могут сильно пачкаться и терять товарный вид. Фото: freepik.com
Сода, спирт и вода
Своим опытом с Teleprogramma.pro поделилась
Самым сложным она называет чистку старинных столовых приборов, для этого понадобится время и усидчивость. Так что собирайтесь все семьей, включайте любимый сериал и приступайте.
«Для серебра и мельхиора есть долгий и нудный способ очистки: нужно взять кашицу из пищевой соды, добавить капельку нашатырного спирта или просто воды, а затем долго и нудно натирать все это фланелевой тряпочкой. Есть и более быстрый способ: на литр воды разводим четыре столовые ложки соды, можно добавить несколько капель лимонной кислоты и кипятить в этом растворе серебро. Также в раствор можно добавить фольгу: она не дает серебру окисляться и придает ему более выраженный серебряный цвет», — объясняет эксперт.
Если вы развели слишком много средства для очистки приборов — не беда. Можно использовать его и для другой посуды.
Бабушкины ложки — сложный случай
«Самое интересное, что для очистки деревянной посуды, будь то разделочные доски или любые другие деревянные предметы, тоже можно использовать кашицу из соды и лимонной кислоты. Можно просто протирать доски и приборы лимоном — это будет очень эффективно», — говорит Анастасия.
Еще в советское время у всех были комплекты столовых приборов из алюминия. Сейчас многие отказываются от него, потому что считают этот металл небезопасным и не самым красивым. Но если ваши комплекты вам дороги, им понадобятся отдельные процедуры для очистки.
«Алюминиевые ложки — это на самом деле самый сложный случай, потому что они очень сильно чернеют, и эту черноту достаточно нелегко вывести. Алюминий сильно окисляется на воздухе, боится кислот и щелочей, не любит абразивы. Его легко поцарапать, отчего он окисляется еще больше.
Можно взять хозяйственное мыло (это слабая щелочь, ближе к нейтральному раствору), сейчас продается также жидкое хозяйственное мыло. Развести его в теплой воде (в горячей нельзя, потому что алюминий не любит перепадов температур, от этого он тоже портится) и замочить ложки.
Если это не поможет, можно взять обычный столовый уксус и протереть им ложки с помощью мягкой ткани. В принципе, это должно помочь.В целом алюминиевые ложки — это капризная вещь. Когда-то они были в каждом доме, но, несмотря на свою дешевизну, они довольно требовательны в уходе», — рассказывает клинер.
Разделочная доска легко очищается лимоном. Фото: freepik.com
Кастрюли простят все
А вот современные кастрюли и сковородки из нержавейки — совершенно не капризны и вытерпят любой метод отмывания, так что выбирайте наиболее удобный для себя.
«Самая неприхотливая посуда — это посуда из нержавеющей стали. С ней можно делать что угодно. В отличие от всех предыдущих видов посуды, ее можно мыть в посудомоечной машине. Нержавейку можно кипятить в любых растворах: хоть в уксусе, хоть в соде, хоть в любых щелочесодержащих средствах, которые эффективно растворяют жир.
С посудой из нержавеющей стали практически невозможно что-либо сделать, ее никак не испортить. Только с годами на ней могут появиться небольшие потертости.
Еще один плюс нержавейки — ее можно кипятить в кислородных отбеливателях. Они тоже очень эффективны для отмывания, казалось бы, безнадежных загрязнений.
Так что нержавейка — это самый неприхотливый вид посуды. Любые кастрюли из нержавейки, даже если они очень сильно пригорят, можно легко отмыть, прокипятив их с кислородным отбеливателем. Достаточно буквально ложки средства на дно кастрюли — и самая страшная чернота исчезнет, посуда станет как новая», — заключила специалист.