Красная горка, или Антипасха: что можно, а что нельзя делать 12 мая

12 мая православные христиане отметят один из самых любимых праздников, который в давние времена назвали Красной горкой. Событие, которое также носит наименования Антипасха, или Фомино воскресенье, отмечают через неделю после Светлого Христова Воскресения.

Время свадеб и посещения храма

О том, почему Красную горку так называют и чем стоит заняться в этот день, рассказал Teleprogramme.pro иеромонах Феодорит (Сеньчуков Сергей).

«Антипасхой этот день называется потому, что он идет через неделю после Пасхи. Это не против Пасхи, а вместо. Им фактически заканчивается Светлая седмица».

Этот праздник не относится к двунадесятым праздникам, но празднуется также: с отдельными песнопениями и так далее.

Красная горка — это народное название. В прошлом на Антипасху было принято катать яйца с горки. В этот день верующим следует посещать храм. А во вторник будет Радоница — день, когда православные христиане поминают своих усопших на панихиде, ходят на кладбище.

«На кладбище можно идти в понедельник, но традиционно ходят во вторник», — заключил священник.

На Красную горку традиционно либо женили молодых, либо устраивали им помолвку, потому что это первый день в году. Ни в пост, ни на Пасху не венчают и жениться нельзя.

Что еще нельзя делать в Фомин день?