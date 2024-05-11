Красная горка, или Антипасха: что можно, а что нельзя делать 12 мая

12 мая православные христиане отметят один из самых любимых праздников, который в давние времена назвали Красной горкой. Событие, которое также носит наименования Антипасха, или Фомино воскресенье, отмечают через неделю после Светлого Христова Воскресения.
Время свадеб и посещения храма
О том, почему Красную горку так называют и чем стоит заняться в этот день, рассказал Teleprogramme.pro
«Антипасхой этот день называется потому, что он идет через неделю после Пасхи. Это не против Пасхи, а вместо. Им фактически заканчивается Светлая седмица».
Этот праздник не относится к двунадесятым праздникам, но празднуется также: с отдельными песнопениями и так далее.
Красная горка — это народное название. В прошлом на Антипасху было принято катать яйца с горки. В этот день верующим следует посещать храм. А во вторник будет Радоница — день, когда православные христиане поминают своих усопших на панихиде, ходят на кладбище.
«На кладбище можно идти в понедельник, но традиционно ходят во вторник», — заключил священник.
На Красную горку традиционно либо женили молодых, либо устраивали им помолвку, потому что это первый день в году. Ни в пост, ни на Пасху не венчают и жениться нельзя.
Что еще нельзя делать в Фомин день?
12 мая верующим стоит посетить храм. Фото: Global Look Press
Приметы и поверья
На Антипасху нельзя было выбрасывать еду, оставшуюся после завершения праздничной трапезы. Ее полагалось отдать домашним питомцам или скоту. Наши предки считали, что если этого не сделать, в доме поселится нищета.
Безусловно, приметы и поверья — неотъемлемая часть любого праздника. Верить им необязательно, но знать, чему радовались наши предки, а чего опасались, все же не помешает.
Шаман-целитель
С давних времен этот день символизирует пробуждение весны, то есть любовь, счастье, благополучие. Все заговоры в этот день имеют особую силу.
Ни в коем случае нельзя в этот день грустить, завидовать, гневаться, ругаться и ссорится, не стоит заниматься ремонтом, садом и огородом.
Все, что мы чувствуем и делаем в этот день, идет в рост, так что следует растить в наших душах только светлые намерения и мысли.
«Если ваша свадьба пришлась на этот светлый праздник, мир, лад и долгая и счастливая семейная жизнь обеспечены», — считает Филиппова.
Неженатым нельзя в этот день долго лежать в постели или проводить время в одиночестве, обязательно нужно принять участие в гуляниях или просто пойти в гости, а лучше на свидание. В старину было принято примерять свои лучшие наряды, участвовать в празднике, водить хороводы, петь, танцевать и заводить новые знакомства.
Молитва в этот день считалась особенно сильной в том случае, если просишь не только за себя, а за других.
«Говорилось, что тот, кто читает молитвы на Красную горку, будет жить долго и безбедно», — подчеркнула шаманка.
Хорошо рано утром сходить на кладбище, помянуть близких, те же, кто так не может, смогут это сделать в церкви. Считается что в этот день наши ушедшие родичи могут нам помочь и передать наши просьбы Богу.
Особое внимание стоит обратить на сны, которые снятся в эти дни. Можно спрашивать совета у высших сил, и вы его обязательно получите. В Фомин день нужно обязательно покормить птиц или животных на улице.
Заговор для красоты и привлекательности
Целительница поделилась заговором на Красную горку для женской красоты и привлекательности.
«На рассвете умыться ключевой водой (в городских условиях воду из под крана можно заранее очистить замораживанием) со словами:«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как красно солнышко поднимается, как все люди ему радуются, так пусть будет красно и румяно мое лицо. Всем бы я, дочь божья (имя), мила была. Ключ моим словам, замок моим делам. Аминь».
Кроме того, на Красную горку обязательно в одежде должны быть красные цвета — для привлечения благосостояния, изобилия и удачи.Также можно провести ритуал на желание. Для этого нужно зажечь свечу, загадать желание, записать его и спрятать на год, через год бумажку следует сжечь.