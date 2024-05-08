День Глафиры Горошницы: что ни в коем случае нельзя делать 9 мая, чтобы не остаться без денег

Глафира Горошница: традиции, что можно делать
9 мая православные христиане вспоминают святую деву Глафиру Амасийскую. Этот день также называют Глафирой Горошницей. Все обряды и традиции этого дня связаны с посадкой гороха и картофеля.
Считается, что горох нужно сажать только при южном ветре или на растущую Луну, для хорошего урожая. Крестьяне перед работой читали специальные заговоры.
Чтобы избежать болезней, в этот день рекомендуется есть горох. Существовало поверье, что употребление этих блюд в большом количестве защитит от болезней и поспособствует богатому урожаю гороха.
По обычаю в этот день проводился осмотр жилища. Если ласточки свили гнездо под крышей, это считалось благоприятным знаком. Люди верили, что эти птицы охраняют дом от злых духов и несчастий. Поэтому разрушать их гнезда строго воспрещалось. Для бездетных семей появление ласточек было особым знаком, предвещающим скорое рождение ребенка.
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9 мая нужно обязательно поесть горох. Фото: Global Look Press
Народные приметы на 9 мая 2024 года
- Дует сильный ветер — жди беды.
- Если в солнечный день начинается гроза — жди засушливое лето.
- Теплый день предвещает похолодание.
- Если возле ближайшей сосны обосновалась стая птиц — ждет хороший урожай зерновых.
- Кукушка имитирует звук лягушачьего кваканья — будет дождь.
- Гремит гром — пора собираться на полевые работы.
- Нашел в лесу грибы — ожидай приятных известий.
- Увидеть зайца на дороге — к неприятностям.
- Если снег еще не весь растаял — лето будет очень знойным.
- Утренние заморозки прогнозируют еще неделю без тепла.
- Раскрылись листья березы — самое время сажать картофель.
- Слышен громкий голос кукушки — скоро наступит тепло.
Появление ласточек считалось признаком скорого пополнения в семье. Фото: Global Look Press
Что нельзя делать
9 мая запрещено готовить картофельные блюда на ужин, так как это может привести к недопониманию в семейных отношениях.
В этот день нельзя ловить ласточек, иначе можно попасть в тяжелую жизненную ситуацию, из которой будет сложно выбраться самостоятельно.
Также не рекомендуется свататься, так как это может привести к короткому браку, полному печалей и бед. Супругам грозят измены, недопонимание и расставание на почве ревности из-за вмешательства третьих лиц.
Не рекомендуется выяснять отношения между невесткой и свекровью, а также зятем и тещей, так как это может привести к вражде между ними и втянуть в нее других членов семьи.
Не стоит разбирать вещи в гардеробе, а также заниматься стиркой, так как это может привести к мелким хлопотам и заботам, которые могут перерасти в большие неприятности и даже оставить без денег.
В этот день запрещено стричь ногти на руках и ногах, так как это может лишить человека здоровья и сил. Также не рекомендуется делать маникюр и педикюр, так как к своим проблемам со здоровьем можно добавить проблемы мастера, проводящего косметические процедуры.
Именинники
Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.