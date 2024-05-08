День Глафиры Горошницы: что ни в коем случае нельзя делать 9 мая, чтобы не остаться без денег

Глафира Горошница: традиции, что можно делать

9 мая православные христиане вспоминают святую деву Глафиру Амасийскую. Этот день также называют Глафирой Горошницей. Все обряды и традиции этого дня связаны с посадкой гороха и картофеля.

Считается, что горох нужно сажать только при южном ветре или на растущую Луну, для хорошего урожая. Крестьяне перед работой читали специальные заговоры.

Чтобы избежать болезней, в этот день рекомендуется есть горох. Существовало поверье, что употребление этих блюд в большом количестве защитит от болезней и поспособствует богатому урожаю гороха.

По обычаю в этот день проводился осмотр жилища. Если ласточки свили гнездо под крышей, это считалось благоприятным знаком. Люди верили, что эти птицы охраняют дом от злых духов и несчастий. Поэтому разрушать их гнезда строго воспрещалось. Для бездетных семей появление ласточек было особым знаком, предвещающим скорое рождение ребенка.