Агроном развеял популярный миф о растениях, отпугивающих вредителей: «Блогеры расскажут что угодно, но это не работает»

В Сети очень часто можно увидеть советы, как с помощью некоторых растений отпугнуть с участка злостных насекомых-вредителей. Например, дачникам рекомендуют сажать между грядками такие цветы, как календула или бархатцы, а в клубнику высаживать чеснок. Агроном Михаил Воробьев раскритиковал этот метод, назвав его неэффективным.

«Если бы было так все просто, все бы высаживали какие-то растения и не использовали ядохимикаты. К сожалению, это не работает. Это совсем не эффективно, иначе бы промышленные хозяйства выращивали рядом клубнику и чеснок. Это профанация. Блогеры вам расскажут все что угодно», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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По его словам, для защиты стволов деревьев от грызунов некоторые садоводы используют еловые ветки, но это лишь механическая преграда.