Тайны Страстной пятницы: чего ни в коем случае нельзя делать 3 мая

За три дня до Пасхи в 2024 году, 3 мая, наступит особый день, наполненный тихой грустью и святым благоговением — Страстная пятница. Этот день отмечает память о распятии Иисуса Христа, время глубокого сопереживания его страданиям и жертве. Народная мудрость гласит: «Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать». Перед Пасхой неуместны радость и беззаботность — этот день предназначен для молитв, размышлений и духовного сближения с трагическим событием, связанным с жизнью Христа. Страстная пятница — это время, когда запреты и традиции продолжают переживать свое значение сквозь века.

Страстная пятница: запреты и традиции сквозь века

Из глубины веков дошли до нас народные приметы и поверья, связанные с этим днем. Большинство из них — это запреты, ведь в самый скорбный для верующего день следует воздерживаться от многих вещей.

Запреты Страстной пятницы:

Мирские заботы. Мытье, уборка, стирка — все дела, связанные с чистотой, должны быть завершены в Чистый четверг. Существует поверье, что если постирать белье в этот день, то на нем появятся следы крови.

Работа в огороде. Считается большим грехом сажать растения в этот день. Посаженное дерево непременно погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти. Земля скорбит вместе с людьми.

Нарушение Великого поста. До его завершения остается всего три дня, и именно в Страстную пятницу следует соблюдать самую строгую диету. Наши предки в этот день зачастую не ели ничего, кроме хлеба и воды, таким образом почитая жертву Христа и сопереживая его страданиям.

Празднества и веселье. Этот день лучше провести дома, наедине с собой и своей семьей. Даже если на Великую пятницу выпадает день рождения или другой важный праздник, отмечать его следует в другое время.

Интимная близость. Считается греховной, даже между супругами. Верили, что зачатый в Страстную пятницу ребенок родится больным или станет преступником.

Традиции Страстной пятницы:

Подготовка к Пасхе. Хотя о мирских заботах в этот день думать не принято, существует одно исключение — подготовка к Пасхе. Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Считалось, что приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет. Румяные и красивые пасхи и куличи сулили счастье и благополучие, а подгоревшие — скорые неприятности.

Молитва и сострадание. Страстную пятницу следует посвятить молитвам, смирению и помощи нуждающимся. Желательно в этот день посетить службу в храме, чтобы в тишине и молитве соединиться с жертвой Христа.