Стилист назвала модные весенние стрижки на короткие, средние и длинные волосы

Стилист и тренд-аналитик Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие стрижки в моде весной 2024 года.

Она отметила, что в нынешнем сезоне мода как никогда разнообразна: это можно увидеть и на подиумных коллекциях, и в предложениях салонов красоты. Эксперт назвала несколько топовых вариантов стрижек на короткие, средние и длинные волосы.

«Популярной стрижкой на длинные волосы становятся длинные слои. Это стрижка в стиле семидесятых годов с челкой-шторкой. «Шторки» могут быть более укороченные или, наоборот, более удлиненные, то есть создается максимально воздушный эффект волос. На средние волосы все еще продолжается главный тренд на ровный срез. Это может быть каре или боб. Длина варьируется от мочки уха до линии плеч. Пробор может быть по центру, сбоку, либо волосы зачесаны назад. Кроме того, в моду входит эффект влажных волос», — заявила Иванова.

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Короткие, мальчишеские стрижки, по ее словам, сейчас тоже в почете. Их можно увидеть даже на возрастных женщинах, что раньше казалось не очень уместным.