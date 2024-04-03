Стилист рассказала, какое окрашивание волос в моде этой весной

Стилист и тренд-аналитик Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о модных тенденциях в окрашивании волос весной 2024 года. По ее словам, в этом году есть две абсолютно противоположные тенденции.

«С одной стороны, стилисты предлагают делать окрашивание незаметным, используя натуральные оттенки красок. То есть таким образом маскируется факт того, что вы обращались к парикмахеру, чтобы для окружающих этот визит остался незаметным. Можно также немножечко осветлить пряди, но, естественно, никаких жестких реактивных переходов. С другой стороны, в моду входит седина. Даже молодые женщины и женщины среднего возраста не закрашивают седину, как это было ранее, а акцентируют ее или подкрашивают и остальные волосы, чтобы был серебристый оттенок», — заявила эксперт.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Еще одна тенденция — это, наоборот, максимально неестественные и ненатуральные оттенки в окрашивании волос, отметила она.