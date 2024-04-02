Эксперт перечислил лучшие места для путешествий по России на майские праздники

Длинные майские праздники для многих россиян становятся поводом оправиться в путешествие по стране. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Teleprogramma.pro назвал лучшие направления для отдыха в этот период.

По его словам, в лидерах по-прежнему остаются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Российская столица и город на Неве подойдут как для коротких путешествий, буквально на два-три дня, так и для более длительных, включающих недельный отдых.

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