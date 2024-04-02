Вице-президент РСТ назвал четыре лучших направления для майского отдыха за границей

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), в беседе с Teleprogramma.pro назвал лучшие направления зарубежного отдыха на майские праздники.
Он отметил, что россияне стали больше интересоваться отдыхом в начале мая. Турпоток за год увеличился на 10–15%.
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«Очевидные лидеры — Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Египет. Это наиболее востребованные направления, куда есть достаточное количество международных авиарейсов, включая туристические. Конечно, средний чек постепенно растет. Это связано с волатильностью курса валют, транспортными расходами. Но в любом случае есть разные категории отелей, можно выбрать удобное количество дней пребывания. Это возможности для управления бюджетом путешествия», — рассказал эксперт.