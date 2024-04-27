Диетолог Мухина объяснила, как правильно выходить из Великого поста

В начале мая православные верующие будут отмечать Пасху. Пока же они соблюдают Великий пост, отказываясь от пищи животного происхождения. Врачи, как правило, советуют входить в пост и выходить из него с предварительной подготовкой, чтобы не навредить здоровью.
Звездный диетолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как правильно подготовиться к переходу на привычный рацион питания.
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Как отметила эксперт, пост — своего рода детокс, очищение организма, который могут выдержать не все. Для людей с детства или подросткового возраста соблюдающих посты такое воздержание в пищевом плане никак не отражается на здоровье.
«Если человек уже имеет заболевания, например гастрит, дуоденит, желчекаменная болезнь, и начинает резко выходить из поста, может произойти переход камней в протоки и различные неприятные явления, вплоть до обострения холецистита, холангита и появления острой печеночной недостаточности, что очень опасно для жизни. В этом случае человек может попасть даже в хирургический стационар. Поэтому желательно переходить на обычный рацион постепенно, не наедаться жирного, не есть все сразу и много, тем более на ночь. Кроме того, нужно быть осторожными с алкогольными напитками. Рекомендуется съесть яйцо, маленький кусочек творожной пасхи и уже утром перейти на обычное питание», — рассказала Мухина.