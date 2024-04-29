Православный священник объяснил, какие куличи не стоит готовить на Пасху

В последнее время появилось большое количество рецептов куличей, которые можно испечь на Пасху. В их числе есть и куличи необычной формы и текстуры.
Священник, отец Алексей Маслов, в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что традиционно к Христову Воскресенью православные христиане готовят творожные пасхи и пекут куличи.
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«Но все же лучше придерживаться традиционных форм. Кулич круглый и символизирует таким образом собой вечность. И, конечно же, куличи должны быть сдобными, сладкими, вкусными. На Руси, когда наши прадеды готовились к Пасхе, они заранее заготавливали продукты. Собиралось все, что было, включая молоко, муку и творог. Пасха для нас — как жизнь вечная: воскресший живой Христос, бесконечная радость. Отголосок этого — во вкусно приготовленных куличах», — отметил священнослужитель.