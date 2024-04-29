Православный священник объяснил, какие куличи не стоит готовить на Пасху

В последнее время появилось большое количество рецептов куличей, которые можно испечь на Пасху. В их числе есть и куличи необычной формы и текстуры.

Священник, отец Алексей Маслов, в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что традиционно к Христову Воскресенью православные христиане готовят творожные пасхи и пекут куличи.

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