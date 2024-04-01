Во Владивостоке Рогов неузнаваемо преобразил многодетную мать 38 лет: «Из безликой»

Новый выпуск программы «Рогов в деле» авторы посвятили маме четырех детей из Владивостока. Стилисты преобразили Наталью Звереву, которой в последние годы не нравилось то, как она выглядит.
38-летняя многодетная мать встретила Александра Рогова «по-свойски» — в широкой красной толстовке и штанах, за которыми было сложно рассмотреть фигуру.
Зверева шьет детскую одежду, а об обновлении своего гардероба совершенно забыла еще несколько лет назад.
«Мне хотелось всей стране показать эту бодрую, классную, неунывающую девчонку. Ее муж — подводник, он раз в полгода приезжает домой, у нее четверо детей, и она не унывает, не жалуется», — рассказал Рогов историю женщины.
Скриншот YouTube-канала «Рогов в городе»
Новую одежду стилист подобрал в местном торговом центре «Калина Молл», а также заглянул в магазины приморских брендов.
Увидеть свое преображение многодетная мать должна была во Дворце культуры железнодорожников, куда также пришли ее близкие.
«Произошло настоящее дальневосточное чудо! Из безликой многодетной мамы Наташа превратилась в эффектную и многообещающую владелицу модного бизнеса», — восторгался Рогов.
Сестра героини шоу даже расплакалась, когда увидела ее в красном костюме в пайетках и со стильной прической. После профессионального мейкапа Звереву стало сложно узнать — от старого образа не осталось и следа.
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