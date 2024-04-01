Во Владивостоке Рогов неузнаваемо преобразил многодетную мать 38 лет: «Из безликой»

Новый выпуск программы «Рогов в деле» авторы посвятили маме четырех детей из Владивостока. Стилисты преобразили Наталью Звереву, которой в последние годы не нравилось то, как она выглядит.

38-летняя многодетная мать встретила Александра Рогова «по-свойски» — в широкой красной толстовке и штанах, за которыми было сложно рассмотреть фигуру.

Зверева шьет детскую одежду, а об обновлении своего гардероба совершенно забыла еще несколько лет назад.