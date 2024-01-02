Куда поехать на Новый Год 2024: лучшие 15 направлений в России и за рубежом

Новый год считается семейным праздником и большинство предпочитает отмечать его в семейном кругу за праздничным столом под традиционные новогодние телепрограммы. Но может, стоит сломать сложившиеся стереотипы и встретить праздник в другом городе или даже в другой стране.

В наше время выбор места встречи праздника велик: от теплых стран до отдаленных городов России. Выбрали самые лучшие места в России и за рубежом, где можно встретить Новый год.

Куда съездить на новогодние праздники 2024 в России?

Москва

Главная елка страны всегда привлекает множество туристов. В столице Росси для встречи Нового года найдется тысяча возможностей: можно встретить праздник на Красной площади под бой курантов на Спасской башне или отправиться в ресторан. Москва всегда впечатляет красивыми декорациями и яркими огнями новогоднего убранства.

Если заранее приобрести билеты, можно попасть на традиционное представление в Государственный Кремлевский Дворец и увидеть Кремлевскую елку. На Манежной площади в праздничные дни работает рождественская ярмарка с огромным количеством товара и зрелищными инсталляциями.

По Москве-реке курсируют экскурсионные теплоходы со своей программой. С палуб столичные улицы выглядят еще более нарядно и эффектно.