Куда поехать на Новый Год 2024: лучшие 15 направлений в России и за рубежом

Новый год считается семейным праздником и большинство предпочитает отмечать его в семейном кругу за праздничным столом под традиционные новогодние телепрограммы. Но может, стоит сломать сложившиеся стереотипы и встретить праздник в другом городе или даже в другой стране.
В наше время выбор места встречи праздника велик: от теплых стран до отдаленных городов России. Выбрали самые лучшие места в России и за рубежом, где можно встретить Новый год.
Куда съездить на новогодние праздники 2024 в России?
Москва
Главная елка страны всегда привлекает множество туристов. В столице Росси для встречи Нового года найдется тысяча возможностей: можно встретить праздник на Красной площади под бой курантов на Спасской башне или отправиться в ресторан. Москва всегда впечатляет красивыми декорациями и яркими огнями новогоднего убранства.
Если заранее приобрести билеты, можно попасть на традиционное представление в Государственный Кремлевский Дворец и увидеть Кремлевскую елку. На Манежной площади в праздничные дни работает рождественская ярмарка с огромным количеством товара и зрелищными инсталляциями.
По Москве-реке курсируют экскурсионные теплоходы со своей программой. С палуб столичные улицы выглядят еще более нарядно и эффектно.
Фото: Freepik.com
Санкт-Петербург
Северной столицей России можно любоваться бесконечно, а в Новый год - зрелище еще более впечатляющее.
Главная ель расположена на Дворцовой площади города. Здесь же гости могут окунуться в хоровод мероприятий, новогодних шоу с фейерверками и праздничной иллюминацией. На острове Новая Голландия с конца декабря открыт рождественский базар и работает каток.
Петропавловская крепость приглашает посетить фестиваль ледовых скульптур. В получасе езды от Питера ближе к Петергофу есть своя резиденция Деда Мороза - в развлекательном комплексе «Русская деревня Шуваловка». Дед Мороз принимает гостей в тереме с русской печью и просторной горницей до конца зимы.
Шерегеш
Шерегеш - затерянный среди горных верши природный уголок в Сибири. Горнолыжный курорт приглашает отметить Новый год на вершине. Здесь доступны трассы разной сложности, а также десятки кафе с программой, музыкой, танцами, Дедом Морозом и Снегурочкой.
После встречи главного праздника года можно изучить достопримечательности в окрестностях горы Зеленая: мистическая Азасская пещера с Йети-парком, гора Курган с «верблюжьими» горбами-скалами. А в полусотне километров от Кемерова расположена вотчина кузбасского Деда Мороза.
Суздаль
В 2024 году Суздаль объявлен Новогодней столицей России - это весомая причина, чтобы встретить Новый год здесь. Тем более, что город будет отмечать тысячелетний юбилей, а это точно скажется на масштабе новогодних мероприятий.
Массовые гуляние запланированы на Торговой площади - главной площади города. Гостей ждут катания на тройках лошадей, дегустация местной медовухи и еще масса других народных развлечений.
Фото: Freepik.com
Кольский полуостров
Очень необычно можно встретить Новый год в саамской деревне Самь-Сыйт на Кольском полуострове. Здесь можно узнать о быте Мурманского народа, попробовать блюда местной кухни и загадать заветное желание на Аллее саамских идолов. А если повезет, то удастся полюбоваться северным сиянием.
Великий Устюг
Многие с самого детства мечтают оказаться в новогоднюю ночь на главной Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Юных гостей ждет экскурсия по терему волшебника и его внучки, подарки и знакомство с обитателями сказочного леса.
В это время взрослые могут покататься на снегоходах или попариться в баньке.
Разместиться можно в одной из гостиниц с резными наличниками на окнах, бревенчатой кладкой снаружи, но всеми благами цивилизации внутри.
Казань
В столице Татарстана праздники не менее масштабы, чем в Москве. Для детей открыта Резиденция сказок мира, а родители могут погулять по Кремлевской набережной или отправиться в Иннополис. У татарского Деда Мороза, которого здесь зовут Кыш Бабай здесь тоже есть вотчина, где также обитает Баба Яга и снеговики.
Фото: Freepik.com
Куда поехать на Новый год 2024 за границу?
ОАЭ
Разместившись в одном из фешенебельных отелей, можно наблюдать за грандиозными фейерверками или отправиться на улицу Бурдж Плаза, где обычно в новогоднюю ночь собирается около миллиона человек. Следует знать, что за пределами отеля алкоголь запрещен. Если для вас это не проблема, то можно отдохнуть в Рас-эль-Хайме или Шардже. Это консервативные регионы, но со сказочным колоритом.
Стоить отправиться на джип-сафари по оазисам или покататься на верблюдах.
Фото: Freepik.com
Таиланд
Праздники влекут туристов в Бангкок, который 1 января украшен миллионами огней. В новогоднюю ночь на небе творится настоящая феерия из множества салютных залпов.
Шри-Ланка
На Шри-Ланке с особым почетом отмечают Католическое рождество. Для встречи Нового года стоит выбирать юго-западное побережье. Климат там менее дождливый зимой, и ветра к этому времени отступают.Там же можно отправиться на экскурсию по чайным плантациям.
Индия (Гоа)
В ночь на 1 января всем окрестностям Гоа не до сна. Начинают отмечать от Католического рождества до Нового года. Южные и северные пляжи Гоа диаметрально противоположны. Молодежь стекается на северную стороны, а юг для солидной публики с детьми и пожилых пар. После заката над морем запускают фейерверки, получается невероятно красиво.
Фото: Freepik.com
Китай (Хайнань)
Хотя китайцы отмечают Новый год значительно позже, дорогих гостей ждут красочные представления. Здес покажут зарисовки народного театра или акробатические костюмированные шоу.
Отели могут предложить трансляцию российских телепередач и блюда русской кухни. А после можно покататься на катере или понырять с аквалангом.
Вьетнам
Если хотите встретить Католический сочельник под пальмами -это лучший вариант. Новый год вьетнамцы отмечаю с китайцами, но праздники для туристов организуют без проблем с музыкой, танцами и фейерверками.
Куба
Кто еще не был на Острове Свободы, будет впечатлен. 1 января здесь не просто начало года, но и праздник годовщины Революции Фиделя Кастро. По Гаванне проходит парад, движется военная техника, маршируют солдаты, как у нас в День Победы.
Фото: Freepik.com
Узбекистан
После распада СССР здесь отмечают новрузу, но русскоговорящие все-таки празднуют Новый год. Выходных дней немного, но народ гуляет всю неделю, особенно в крупных городах.
Стоит посетить Ташкент, Самарканд и добраться до Ферганской долины, которая прекрасная своими пейзажами.
Фото: Freepik.com
Как сэкономить на отдыхе в Новый год 2023-2024?
Отдых за границей или в другом городе нашей страны может обойтись не так уж и дорого, если воспользоваться советами опытных туристов.
Дешевле обойдутся отели All Inclusive. Даже в теплых странах цены в Новый год могут достичь заоблачных высот, поэтому лучше сэкономить на питании.
Прежде чем отправляться в путешествие, нужно изучить, какие платежные системы работают в выбранной стране или городе, также лучше иметь часть денег наличными.
Передвигайтесь на общественном транспорте. Цены на такси в других странах еще выше, чем в России, поэтому изучите схемы движения автобусов и метро.
Не стоит оставлять слишком большие чаевые, так можно разбаловать персонал.
Обязательно проверяйте чеки в ресторанах на наличие слова Tips. Если оно есть - чаевые уже включены. В отелях можно поблагодарить персонал, когда будете уезжать.
Сувениры лучше приобрести в супермаркетах. И имейте ввиду, что не все можно провозить через границу, заранее изучите и этот вопрос. Отличного отдыха, и пусть у вас от него останутся только приятные впечатления!