Подарки на Год Дракона: что можно и нельзя дарить

Новый год - это не только яркий и волшебный праздник, это также повод напомнить родным и близким о своих чувствах. К выбору подарка многие подходят особенно тщательно, ведь нужно не просто угодить человеку, но и не разгневать покровителя 2024 года - зеленого Дракона.

Этот знак восточного гороскопа не оценит первые попавшиеся на глаза сувениры, дешевые мелочи могут даже разгневать его. Teleprogramma.pro собрала список возможных подарков, которые придутся по душе и получателю и символу 2024 года, а также выяснила, что дарить не стоит.

Что можно подарить на Год Дракона

Деревянные подарки

2024 года стал годом деревянного Дракона. Поэтому любые подарки из дерева способны принести удачу и дарителю и получателю. Это может быть деревянная посуда, предметы мебели, игрушка или сувенир.

Отличным вариантом станет деревянная шкатулка для денег или драгоценностей, а также картина с изображением дерева. Для любителей бижутерии можно подобрать деревянные серьги или браслет ручной работы.