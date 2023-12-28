Подарки на Год Дракона: что можно и нельзя дарить

Новый год - это не только яркий и волшебный праздник, это также повод напомнить родным и близким о своих чувствах. К выбору подарка многие подходят особенно тщательно, ведь нужно не просто угодить человеку, но и не разгневать покровителя 2024 года - зеленого Дракона.
Этот знак восточного гороскопа не оценит первые попавшиеся на глаза сувениры, дешевые мелочи могут даже разгневать его. Teleprogramma.pro собрала список возможных подарков, которые придутся по душе и получателю и символу 2024 года, а также выяснила, что дарить не стоит.
Что можно подарить на Год Дракона
Деревянные подарки
2024 года стал годом деревянного Дракона. Поэтому любые подарки из дерева способны принести удачу и дарителю и получателю. Это может быть деревянная посуда, предметы мебели, игрушка или сувенир.
Отличным вариантом станет деревянная шкатулка для денег или драгоценностей, а также картина с изображением дерева. Для любителей бижутерии можно подобрать деревянные серьги или браслет ручной работы.
Деревянная шкатулка. Фото: Global Look Press
Любой подарок зеленого цвета
Дракон в 2024 году зеленый, поэтому подарки своего цвета покровитель года точно оценит. Хорошим вариантом станут предметы одежды, кроме головных уборов, которые ассоциируется у Дракона с черепахой, аксессуары. Например, можно подарить шарфик или сумочку зеленого цвет.
Предметы с изображением Дракона
Дракону придутся по душе подарки с его изображением. Самый простой вариант - сувениры и брелоки. Но важно помнить, что сувениры должны быть качественными и не дешевыми. Можно подарить мягкую игрушку или кружку. Даже красивая и выбранная от души открытка сможет понравиться Дракону.
Фигурка с изображением дракона. Фото: Global Look Press
Живые растения
Домашнее дерево в горшке, например, бонсай - идеальный вариант. Такой подарок принесет получателю удачу и станет радовать глаз не один год. Можно рассмотреть и другие растения, которые понравятся.
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Бонсай. Фото: Global Look Press
Деньги
Многие считают, что дарить деньги - дурной тон. Однако не в год Дракона. Деньги смогу обеспечить получателю и дарителю материальное благосостояние в будущем году. При этом важным условием считается, что деньги должны быть наличными. Самым лучшим вариантом станут деньги, подаренные в красном конверте. Также в качестве сувенира можно подарить магнит в форме купюры.
Денежный магнит. Фото: Global Look Press
Украшения
Золото, бриллианты - дорогой подарок, который обязательно придется по душе символу 2024 года. Все, что блестит Дракон оценит. Можно дарить ювелирные изделия или качественную бижутерию как мужчинам, так и женщинам.
Смартфон
Дракон любит общение и подарок в виде смартфона придется очень кстати. Вообще все, что касается взаимодействия и коммуникаций одобряет дракон. Если не планировали такой дорогой презент, не нужно расстраиваться, стоит обратить внимание на другие подарки.
Ювелирные украшения. Фото: Global Look Press
Что нельзя дарить в год Зеленого Дракона
Предметы, связанные с огнем
Такие подарки, как свечи, зажигалки и прочее дарить не стоит. Дракон главный в стихии огня и не посмеет вмешиваться простым людям.
Духи и алкоголь
Подарок, который находится в жидком виде, точно не оценит деревянный дракон. Несмотря на то, что он деревянный, но дух у него полон огня. А такие подарки гасят его пыл.
Свечи. Фото: Global Look Press