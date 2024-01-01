Как не набрать вес в новогодние праздники: основные советы по питанию

Новогодние праздники всегда ассоциируются с огромным количеством праздничных блюд и напитков. Конечно, какой новогодний стол без салата оливье, селедки под шубой, холодца, мяса по-французски и бутербродов с красной икрой? Но после такого обильного застолья тяжесть в животе, головная боль и лишние килограммы на весах не заставят себя ждать. Как избежать таких проблем Teleprogramma.pro рассказывает нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе Жанна Тиханычева.

Советы для планирования вашего рациона

Не пропускайте приемы пищи в ожидании праздничного стола. Иначе вы съедите больше пищи, и тяжесть в желудке вам обеспечена.

Не стремитесь попробовать все блюда на праздничном столе. Выберите один вид салата и одно горячее блюдо.

Определитесь, какие блюда вы хотите есть – из рыбы, птицы или мяса? Не рекомендую смешивать разные вида белка в одном приеме пищи, поскольку так пища дольше переваривается и сложнее усваивается организмом.

Не стоит уплетать очередную порцию салата под бой курантов. Постарайтесь в новогодний вечер поужинать в привычное для вас время, желательно до 8 часов вечера. И планируйте все встречи и застолья в праздничные дни на дневное время или ранний вечер.

Помните, что нет безопасной дозы алкоголя. Если вы готовы заменить алкоголь на альтернативные напитки, то это может быть комбуча, минеральная вода или домашняя сурица.

Большинство новогодних салатов заправляются майонезом. Если вы решили следовать классике, то приготовьте домашний майонез из качественных продуктов и без лишних ингредиентов в составе.

Не доедайте приготовленные салаты в течение нескольких дней. Блюда, которые хранятся более суток, накапливают патогенные микроорганизмы и тяжелы для пищеварения. Готовьте каждый день небольшими порциями.

Не сидите постоянно за праздничными приемами пищи. Гуляйте, двигайтесь, танцуйте!

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Ниже вы найдете несколько идей для вашего вдохновения от нутрициолога.

ЗОЖ оливье