Как не набрать вес в новогодние праздники: основные советы по питанию

Новогодние праздники всегда ассоциируются с огромным количеством праздничных блюд и напитков. Конечно, какой новогодний стол без салата оливье, селедки под шубой, холодца, мяса по-французски и бутербродов с красной икрой? Но после такого обильного застолья тяжесть в животе, головная боль и лишние килограммы на весах не заставят себя ждать. Как избежать таких проблем Teleprogramma.pro рассказывает нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе Жанна Тиханычева.
Советы для планирования вашего рациона
Не пропускайте приемы пищи в ожидании праздничного стола. Иначе вы съедите больше пищи, и тяжесть в желудке вам обеспечена.
Не стремитесь попробовать все блюда на праздничном столе. Выберите один вид салата и одно горячее блюдо.
Определитесь, какие блюда вы хотите есть – из рыбы, птицы или мяса? Не рекомендую смешивать разные вида белка в одном приеме пищи, поскольку так пища дольше переваривается и сложнее усваивается организмом.
Не стоит уплетать очередную порцию салата под бой курантов. Постарайтесь в новогодний вечер поужинать в привычное для вас время, желательно до 8 часов вечера. И планируйте все встречи и застолья в праздничные дни на дневное время или ранний вечер.
Помните, что нет безопасной дозы алкоголя. Если вы готовы заменить алкоголь на альтернативные напитки, то это может быть комбуча, минеральная вода или домашняя сурица.
Большинство новогодних салатов заправляются майонезом. Если вы решили следовать классике, то приготовьте домашний майонез из качественных продуктов и без лишних ингредиентов в составе.
Не доедайте приготовленные салаты в течение нескольких дней. Блюда, которые хранятся более суток, накапливают патогенные микроорганизмы и тяжелы для пищеварения. Готовьте каждый день небольшими порциями.
Не сидите постоянно за праздничными приемами пищи. Гуляйте, двигайтесь, танцуйте!
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Ниже вы найдете несколько идей для вашего вдохновения от нутрициолога.
ЗОЖ оливье
Салат Оливье. Фото: Lefood.menu
Время приготовления 70 минут (с запеканием в духовке), 2 порции.
Ингредиенты
- 100 г зелёного горошка;
- 1 морковь;
- 1 свежий или маринованный огурец;
- 1/2 корня сельдерея;
- 1/3 головки красного лука;
- любая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук);
- соль по вкусу.
Приготовление
- Промойте морковь, просушите и запеките в кожуре до готовности. Затем остудите, снимите кожуру и порежьте мелким кубиком.
- Корень сельдерея очистите от кожуры, порежьте кубиком и отварите в подсоленной воде в течение 5 минут.
- Красный лук и зелень мелко нашинкуйте, огурец очистите от кожуры и тоже мелко нарежьте, подготовьте горошек.
- В салатнике смешайте все ингредиенты, сверху украсьте зеленью.
- Заправьте майонезом из авокадо.
Майонез из авокадо
Майонез из авокадо. Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 1 авокадо;
- 1/2 зубчика чеснока;
- 30-40 мл растительного молока (кокосовое, миндальное);
- 20 г горчицы;
- 5 мл яблочного уксуса;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль по вкусу.
Приготовление
- Выложите все ингредиенты в блендер и пробейте до однородной консистенции.
- Переложите в стеклянную банку с крышкой и храните в холодильнике не более 3 суток.
Солянка
Суп Солянка. Фото: Zdorovogotovim.ru
Время приготовления 100 минут, 8 порций.
Ингредиенты на 5-литровую кастрюлю
- вода 3,5 литра;
- 800 гр. бедра индейки;
- 1 голень индейки на кости;
- 300 гр. соленых огурцов;
- 4 шт. лука репчатого;
- 300 мл. протертых томатов;
- 60 гр. каперсов;
- 150 гр. маслин без косточек;
- пучок укропа и петрушки;
- 3 веточки базилика;
- ¼ ч.л. паприки;
- ½ ч.л. куркумы;
- 1 шт. лаврового листа;
- 2 ст.л. масла гхи;
- соль по вкусу.
Приготовление бульона
- Отварите бедро и голень индейки с лавровым листом и солью в течение 80 минут.
- Процедите бульон, мясо порежьте на маленькие кусочки для супа.
Приготовление супа
- Мелко порежьте лук, чеснок, соленые огурцы и зелень.
- Разогрейте сковороду, растопите гхи и обжарьте лук и чеснок со специями и базиликом в течение 3-4 минут.
- Добавьте солёные огурцы и протертые томаты к тушеным овощам.
- Порежьте слайсами оливки.
- Добавьте в бульон овощи, оливки, мясо и зелень и проварите в течение 7 минут.
- Подавайте солянку с домашним майонезом.
Рецепт домашнего майонеза
Домашний майонез. Фото: Pinterest
Ингредиенты
- 2 желтка;
- 1 зубчик чеснока или щепотка сушеного;
- 1 ч.л. горчицы;
- 200 мл. охлажденного масла виноградной косточки;
- 2 ч.л. лимонного сока;
- соль по вкусу.
Приготовление
- Пробейте в блендере на средней скорости желтки, чеснок, горчицу, лимонный сок и соль до однородной консистенции.
- Тонкой струйкой влейте охлажденное масло виноградной косточки и снова пробейте до консистенции майонеза.
Сурица ( напиток предков )
Сурица. Фото: Zdorovogotovim.ru
Время приготовления 10 минут, 4 порции.
Ингредиенты
- 1 апельсин;
- 2 мандарина;
- 2 см. корня имбиря;
- 1 ст.л. куркумы;
- 3 шт. бутонов гвоздики;
- 2 веточки чабреца;
- 1-1,5 ст.л. мёда;
- чистая питьевая вода.
Приготовление
- Нарежьте вместе с кожурой апельсин и мандарин слайсами.
- Поместите все ингредиенты в чистую 3-х литровую стеклянную банку, добавьте воду и тщательно перемешайте. Важно, чтобы вода покрывала полностью все ингредиенты.
- Накройте банку марлей с канцелярской резинкой и храните в солнечном месте в тепле 3 суток. Каждый день перемешивайте содержимое банки.
- Спустя 3 суток процедите и храните в холодильнике до 3 суток.
Важно помнить, что новогодние праздники - это не только изысканные блюда и напитки, но и время для заботы о своем здоровье. Полезные блюда и соблюдение нескольких правил помогут избежать негативных последствий для организма и сохранить хорошее самочувствие после праздников.