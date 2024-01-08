Что будет модно в 2024 году: главные тренды

Мода — дама переменчивая, но все-таки любая девушка старается следить за тенденциями. Стилист Надя Иванова поможет оставаться в тренде в 2024 году и подобрать образ, подходящий именно вам.
Как считает эксперт, мода достаточно лояльна относительно конкретики, но вот на что следует обратить внимание, чтобы прослыть модницей и знатоком модных трендов.
Вещи с бахромой
Бахрома была заявлена у многих дизайнеров на показах весна-вето – 2024. Мы видели куртки с бахромой в стиле Индиана Джонса, это могут быть брюки, подол которых декорирован бахромой, или же бахрома по шву.
Вещи с бахромой — главный тренд 2024 года. Фото: Midjourney
Юбка и платье в стиле 20-х годов. Также это могут быть аксессуары, например, сумка в стиле бохо с бахромой тоже будет очень актуальна.
Поэтому обратите внимание, если в вашем гардеробе нет предмета с бахромой, обязательно обзаведитесь ей в 2024 году.
Сумки с бахромой. Фото: Pinterest
Нарядный низ
Это может быть юбка или брюки, обязательно декорированные пайетками, либо из парчовой ткани, либо ткани ламе, либо какие-то многослойные. Дизайнеры предлагают такую юбку сочетать с каким-то очень минималистичным верхом, то есть это может быть абсолютно а-ля бабушкин джемпер и юбка с пайетками. Если вы привыкли носить такие вещи исключительно на мероприятия, то весной предлагается носить их даже днем.
Блестящая юбка с пайетками в повседневном образе. Фото: Midjourney
Комбинезон
Во многих показах мы с вами видели комбинезон и это, как многие аналитики моды говорят, тренд на далекое будущее.
Любые комбинезоны: из джинсы, хлопковый, в стиле сафари, как показал Ив Сент Лоран, может быть намек на стиль милитари — а-ля комбинезон военного летчика. Но это предмет гардероба набирает модные обороты, становится все более популярным, упрощая задачу сочетания верха и низа, потому что представляет собой единое целое, и в принципе при правильном крое, при правильном построении силуэта комбинезон хорошо проектирует фигуру.
В моде любые комбинезоны. Фото: Midjourney
Акцент на обувь
Фактурная обувь: золото или серебро. Это могут быть ботильоны, ботфорты, туфли — не принципиально, но обязательно с очень яркой фактурой: либо золото, либо серебро, какой металл вам ближе. Опять же такую обувь рекомендуется сочетать и с яркими нарядами и с умеренными, и даже в деловом стиле.
Фактурная обувь металлических оттенков. Фото: Pinterest
Любая вещь с вышивкой
Тема локальных брендов, народного костюма была заявлена в весенне-летнем сезоне очень активно у того же Dior, Valentino и других дизайнеров. Любая вещь, пусть это будет блуза или куртка в таком этнофольклорном стиле и декорированная вышивкой — тоже очень актуальный тренд.
Блузка с вышивкой актуальна в 2024 году. Фото: Pinterest
Асимметрия
Это может быть асимметричное боди, платье. Здесь мы говорим в первую очередь про асимметрию рукавов. Боди с одним рукавом, с необычным вырезом по линии шеи, то есть что-то такое очень необычное. Опять же предлагается это использовать и в дневном гардеробе. Асимметрия в любом случае всегда добавляет яркости, пикантности.
Асимметрия добавит образу пикантности. Фото: Pinterest