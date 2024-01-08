Что будет модно в 2024 году: главные тренды

Мода — дама переменчивая, но все-таки любая девушка старается следить за тенденциями. Стилист Надя Иванова поможет оставаться в тренде в 2024 году и подобрать образ, подходящий именно вам.

Как считает эксперт, мода достаточно лояльна относительно конкретики, но вот на что следует обратить внимание, чтобы прослыть модницей и знатоком модных трендов.

Вещи с бахромой

Бахрома была заявлена у многих дизайнеров на показах весна-вето – 2024. Мы видели куртки с бахромой в стиле Индиана Джонса, это могут быть брюки, подол которых декорирован бахромой, или же бахрома по шву.