Вам будет красиво, уютно и комфортно: стилист о том, как выбрать пижамы для новогодней семейной фотосессии

Новогодние семейные фотографии под наряженной елочкой — мастхэв последнего времени. От них веет уютом, теплом и… знанием трендов.

Вот и героини вернувшегося в этом году на экраны сериала «Папины дочки» в Новый год предстанут в пижамах. Но об этом чуть позже.

А для начала вместе со стилистом-имиджмейкером Викторией Шабановой разберемся, откуда появился пижамный стиль в одежде и как долго он еще будет с нами.

«Вещи перешли в раздел базовых»

«Пижамный стиль представляет собой использование элементов одежды, которые напоминают пижамные детали, такие как шелковые или хлопковые ткани, простой крой, и пижамные принты, — рассказала Виктория Шабанова Teleprogramma.pro. — Этот тренд был вдохновлен идеей уютного и стильного образа для повседневной жизни. Он с нами уже лет семь точно. Начал набирать популярность, когда люди стали ценить комфорт и функциональность в повседневной одежде».

Модные дизайнеры стали интегрировать пижамные элементы в коллекции, создавая стильные комплекты, которые выглядят подходящими как дома, так и для улицы. Это может быть платье в бельевом стиле, которое подойдет для образа в любом стиле: от гранжа до романтики. А комплекты, состоящие из рубашки и брюк или шорт, просто незаменимы в летнем гардеробе. Этот стиль, считает эксперт, с нами надолго, ведь вещи, составляющие его, перешли в раздел базовых. Важно лишь то, как их застилизовать и какими аксессуарами украсить.

«Добавьте изюминку к образу»

Стилист Виктория Шабанова дала советы, тем, кто хочет всей семьей на Новый год нарядиться в пижамы. Как не ошибиться с выбором?

Совет 1. Выберите общую тему или дизайн, который понравится всей семье. Это могут быть праздничные узоры, рождественские мотивы или что-то, что символизирует для вас праздник.

Совет 2. Убедитесь, что каждому члену семьи подходят размеры, и пижамы комфортны для носки. Комфорт — важный аспект, особенно если планируется провести в них весь вечер.

Совет 3. Выберите мягкие и приятные к телу материалы, такие как хлопок, вискоза или флис. Важно, чтобы ничего нигде не кололо и не тянуло.

Совет 4. Учтите предпочтения семьи в стиле и крое. Могут быть пижамы с брюками или шортами, с рукавами или без, в зависимости от предпочтений каждого.

Совет 5. Рассмотрите пижамы с дополнительными элементами, такими как карманы, манжеты или дополнительные украшения, чтобы добавить изюминку к образу.

Совет 6. Если планируете делать фотографии, убедитесь, что пижамы выглядят хорошо на фото, подходят всем и создают праздничное настроение.

Следуя этим советам, вы сможете создать веселую и уютную новогоднюю атмосферу для всей семьи.

«Рекомендовала бы для детишек»

Стилист Виктория Шабанова прокомментировала кадры из фильма «Папины дочки. Новогодние», в которых героини появляются в пижамах.