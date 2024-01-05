Какой цвет в интерьере станет самым модным в 2024 году

Те, кто следит за модой в дизайне или хочет сделать ремонт, уже интересуются цветовыми тенденциями, которые обещают быть актуальными в 2024 году.
Тем временем, мода в интерьерном дизайне меняется каждый год, появляются новые тенденции или видоизменяются старые. Это не означает, что необходимо ежегодно менять цвет стен в квартире, чтобы оставаться на волне, но можно добавить какие-то предметы интерьера, чтобы сделать пространство еще более актуальным.
Дизайнер Екатерина Порываева назвала Teleprogramme.pro самые популярные цвета в интерьере в наступающем году и рассказала, как их лучше использовать.
«Актуальными останутся нейтральные цвета. Это как определенная база, которые мы можем разбавлять более яркими включениями. Под нейтральными обычно понимаются бежевый, серый, белый цвет».
Эти цвета могут стать отличным фоном для ярких элементов декора. Такая палитра добавит теплоты и уюта дому. Мягкая гамма гармоничных нейтральных оттенков расширяет пространство и дает возможность для дальнейших экспериментов.
Мягкие, спокойные тона в интерьере. Фото: Midjourney
«Pantone каждый год отмечает какой-то цвет года, это как определенный триггер, вокруг которого крутятся все дизайнерские дома. В 2024 году таким цветом станет персиковый цвет, такой нежный, пудровый, который будет являться спокойным форматом в интерьере».
Персиковый цвет станет основным в 2024 году. Фото: Pantone.ru
« В предыдущие годы главными цветами были более яркие, как Viva Magenta, Very Peri. Теперь захотелось спокойствия, легкости и нежности».
Прикосновение и комфорт являются ключевыми в 2024 году. Ведь не даром Pantone в презентации основного цвета года использовал изображение одуванчика. Цвет не должен давить, он должен, словно обволакивать пространство. В прошлые годы интерьер мог быть ярким, в моде были бордовые, синие оттенки. Сейчас все кардинально изменилось.
Персиковый цвет в дизайне интерьера. Фото: Midjourney
« Всегда играем на контрастах, то есть самый простой вариант: черный и белый. Конечно, есть и монохромные оттенки цвета в интерьере, но, в любом случае, глазу человека хочется за что-то зацепиться».
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Дизайн в черно-белом цвете. Фото: Midjourney
« Используем какой-то яркий декор, комплиментарные цвета могут также встречаться в интерьере и можно разбавлять спокойные тона, делать их более интересными».
Комплиментарные - это два цвета, которые на круге находятся друг напротив друга. Самые распространенные комплементарные пары: синий-оранжевый, фиолетовый-жёлтый и красный-зелёный. Такими цветами стоит разбавить интерьер, чтобы подчеркнуть зоны или привлечь внимание.
Яркие акценты в спокойном интерьере. Фото: группа ВК Идеи дизайна интерьера
«Вот например, если мы берем такие более спокойные нейтральные оттенки, как бежевый, серый цвет, то персиковый цвет он крутится, конечно, где-то рядом, но тем не менее он будет брать на себя внимание, если мы будем его использовать в большом объеме.
Например, на фасадах кухни, то есть здесь идет уже большая площадь залития цвета. И в этом случае интерьер уже будет казаться более ярким, несмотря на то что, персиковый цвет такой нежный и нейтральный».
Варианты кухни с персиковым фасадом. Фото: Midjourney
Самое главное, что нужно учитывать - это ваше внутренне состояние при создании интерьера в 2024 году: вам должно быть в нем уютно и спокойно.