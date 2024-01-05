Какой цвет в интерьере станет самым модным в 2024 году

Те, кто следит за модой в дизайне или хочет сделать ремонт, уже интересуются цветовыми тенденциями, которые обещают быть актуальными в 2024 году.

Тем временем, мода в интерьерном дизайне меняется каждый год, появляются новые тенденции или видоизменяются старые. Это не означает, что необходимо ежегодно менять цвет стен в квартире, чтобы оставаться на волне, но можно добавить какие-то предметы интерьера, чтобы сделать пространство еще более актуальным.

Дизайнер Екатерина Порываева назвала Teleprogramme.pro самые популярные цвета в интерьере в наступающем году и рассказала, как их лучше использовать.

«Актуальными останутся нейтральные цвета. Это как определенная база, которые мы можем разбавлять более яркими включениями. Под нейтральными обычно понимаются бежевый, серый, белый цвет».

Эти цвета могут стать отличным фоном для ярких элементов декора. Такая палитра добавит теплоты и уюта дому. Мягкая гамма гармоничных нейтральных оттенков расширяет пространство и дает возможность для дальнейших экспериментов.