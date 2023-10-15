Выглядит дорого: стилист назвала самую модную одежду для мужчин на осень

А вот вместо пиджаков лучше выбрать удлиненные кардиганы на пуговицах. Стилист пояснила, что за счет более мягких тканей его будет гораздо удобнее носить под верхнюю одежду. Еще стоит обзавестись широкими брюками, которые визуально сделают образ более расслабленным.

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Климович рекомендует мужчинам обратить внимание на актуальную одежду в стиле «преппи»: рубашка в дополнении трикотажного жилета — интересное решение, пишет aif.by. Если нужна верхняя одежда, то стильный кожаный бомбер станет беспроигрышным вариантом.