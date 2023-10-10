Понадобится всего пара ложек этого средства, и въевшиеся пятна исчезнут: раскрыт секрет эффективной стирки

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Речь идет про то, что есть у всех дома, — поваренная соль. С ее помощью можно решить проблемы с пятнами на одежде.

По информации портала «БелНовости», несколько ложек вещества нужно растворить в тазике с теплой водой, а потом отправить туда загрязненные вещи. Через полчаса одежду останется только постирать обычным способом, все пятна отмоются.