Должны быть у каждой модницы: стилист назвала вещи, без которых не обойтись этой осенью

По словам эксперта, гардероб женщины, которая большую часть времени проводит в офисе, и женщины, сидящей в декрете, будут сильно отличаться. Стилист пояснила, что стоит носить в обоих случаях.

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