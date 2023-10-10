Должны быть у каждой модницы: стилист назвала вещи, без которых не обойтись этой осенью

Порой женщины испытывают трудности с покупкой одежды. Бывает сложно подобрать универсальные наряды. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие вещи обязательно нужно купить этой осенью. По ее словам, важно опираться на свой образ жизни. Она решила дать советы разным женщинам, у которых день кардинально отличается по наполнению.
По словам эксперта, гардероб женщины, которая большую часть времени проводит в офисе, и женщины, сидящей в декрете, будут сильно отличаться. Стилист пояснила, что стоит носить в обоих случаях.
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«Это должна быть какая-то верхняя одежда, уместная под ситуацию, то есть если это площадка, то куртка, если это офис, то пальто. Обувь тоже подбирается под ситуацию. Если это удобная прогулка, то это либо кеды с мехом, либо ботинки, если это офис, то, соответственно, это ботильоны или более классические сапоги», — сказала Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».