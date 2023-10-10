Понадобится всего три ложки средства — въевшаяся грязь на белых носках растворится мгновенно

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Отмечается, что тут пригодятся простые аптечные средства — перекись водорода и нашатырный спирт. Нужно взять тазик и налить в него три литра горячей воды. Затем туда насыпается одна столовая ложка нашатыря и пара ложек — перекиси водорода. В получившемся средстве надо замочить носки на два часа. А если они очень грязные, то следует замочить их на всю ночь.

После этого грязь сама уйдет из ткани. Останется лишь постирать носки с хозяйственным мылом. Об этом рассказала домохозяйка Елена Матвеева на своем YouTube-канале.