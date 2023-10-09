Потрясающий аромат и нежность текстуры: как приготовить вкуснейшее мясо на кости — секрет раскрыт

Многие не представляют свой рацион без мяса. Однако готовить его — целое искусство. Шеф-повар Кенджи Лопес-Альт раскрыл секрет приготовления мясных блюд. Он рассказал, что при любом способе приготовления не стоит срезать мясо с кости. Это большая ошибка, которую совершают регулярно. Эксперт пояснил, почему готовить мясо на кости лучше всего.
По его словам, кость не может испортить вкус мяса, так как она твердая и не имеет своего аромата. При этом кости выполняют важную функцию: они замедляют приготовление мяса и уменьшает площадь поверхности, с которой улетучивается влага.
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Поэтому кость предохраняет мясо от сухости. А если кому-то просто не нравится мясо на кости, то тут тоже есть выход. Можно его срезать перед приготовлением, а потом вернуть «на место», привязав кость к куску филе кулинарной нитью. Этот трюк точно улучшит вкус и текстуру мяса, пишет «ГастрономЪ».