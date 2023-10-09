Прохожие не смогут отвести глаз: назван самый трендовый маникюр осени-2023 — «ангельский»

Главным отличием такого дизайна является белые кончики, которые остаются незаконченными на одной из частей. Это добавляет маникюру естественности, а также отличает от классического френча.

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Также «ангельский» маникюр может выполняться в нескольких вариантах. По словам экспертов, в одном из дизайнов, к примеру, на один из ногтей наносится легкий омбре. Самое важное, чтобы он был в той же палитре, что и остальные ногти.

Примечательно, что особенно роскошно «ангельский» маникюр смотрится на длинных ногтях, миндалевидной формы, пишет Woman.ru.