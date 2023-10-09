Этот маникюр заставит всех залюбоваться: идеальный вариант для праздничного образа

«Зеркальный маникюр — это глянцевые зеркальные ногти, которые выполняют с помощью втирки. Когда такой маникюр только появился на просторах интернета, никто не мог поверить своим глазам. Все думали, что это какие-то спецэффекты и сложно было представить, что такое можно сделать в условиях обычного маникюрного кабинета», – отметила мастер.

Она призналась, что такое покрытие выглядит очень эффектно, но подойдет только смелым девушкам. Экспрт подчеркнула, что важно перед тем, как покрыть ногти лаком, подготовить пластину, тогда получится идеальный блик и качественный топ.

Также Сахапова пояснила, что зеркальный эффект часто используют в отдельных элементах дизайна. Это может быть френч с такими кончиками смотрится стильно и обязательно привлечет внимание. Также смело можно делать абстрактные и геометрические зеркальные фигуры на ногтях.