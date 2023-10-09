Просто натрите пожелтевшую ванну этой копеечной смесью: результат заставить визжать от восторга

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Отмечается, что сначала половину бруска мыла нужно натереть на терке, а затем полученную стружку залить теплой водой. После этого к составу надо добавить немного пищевой соды, до образования кашицы.

Полученное средство необходимо перемешать и нанести на загрязненную поверхность. Когда налет растворится, поверхность останется только протереть губкой и ополоснуть чистой водой, пишет ivd.ru.