Секреты стилиста: пять образов, в которых не обойтись без базовых вещей

Разбираемся, что такое базовые вещи и какие комплекты можно создать на их основе. А поможет нам в этом стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова. Она показала актуальные образы этого сезона на себе.
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Образы с базовыми вещами. Фото: Teleprogramma.pro
Разбираемся, что такое базовые вещи и какие комплекты можно создать на их основе. А поможет нам в этом стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова. Она показала актуальные образы этого сезона на себе.
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