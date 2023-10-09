Секреты стилиста: пять образов, в которых не обойтись без базовых вещей

Образы с базовыми вещами. Фото: Teleprogramma.pro

Начинаем осенне-зимний сезон красиво.

Разбираемся, что такое базовые вещи и какие комплекты можно создать на их основе. А поможет нам в этом стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова. Она показала актуальные образы этого сезона на себе.

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