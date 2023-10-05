Ким Кардашьян назвала ключевой фактор успеха бизнес-проекта

Ким Кардашьян дала интервью о себе как о бизнесвумен. И вывела ключевой признак успеха, который может сделать коммерческий проект хитом. Отечественным светским львицам на карандаш.

По мнению предпринимательницы из списка Forbes, все ее успешные начинания (успешные — подчеркнуть, потому как были и неудачи) объединяет одна черта. Это близкое общение с соратниками ради плодотворной командной работы.

«Я всегда обнаруживала, что наиболее успешными являются те проекты, где у меня не так много посредников, где я действительно близка к партнерам», — поделилась звезда телешоу с журналом Fortune.

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Ким также пошутила, что ее вдохновляют на работу скептики, продолжающие сомневаться в ее предпринимательских способностях. Чувство, что люди ее недооценивают, помогает Кардашьян двигаться вперед.