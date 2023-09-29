Четыре причины, почему не стоит платить деньги за «марафоны желаний»

О «марафонах желаний» заговорили с удвоенной силой, когда выяснилось, сколько денег их организаторы получают буквально из воздуха. Так и хочется спросить, откуда берется столько людей, готовых платить за сомнительные лайфхаки. Вот несколько причин, почему не стоит покупать участие в таких марафонах.

1. Информация есть в открытом доступе

Все упражнения с постановкой цели, проработкой страхов и визуализацией желаний давно опубликованы в Интернете: и в текстовом, и в видеоформате. Причем создатели марафонов это прекрасно понимают, но аргументируют важность своих мероприятий тем, что именно в их формуле успеха есть таинственный чудотворный ингредиент.

Еще один их аргумент в поддержку марафонов: спортивные упражнения тоже есть в открытом доступе, но эффективнее заниматься с тренером. Однако, если вам хочется поработать над своими целями с профессионалом, то лучше обратиться к хорошему психологу и заниматься с ним индивидуально.

2. Марафоны дают ложную иллюзию контроля

Приятно верить, что вселенная сразу подсуетится и мечты станут явью, как только вы правильно загадаете желание. Это дает ощущение власти над мирозданием, ведь именно от нас зависит, как хорошо мы попросим высшие силы.

Ложная иллюзия контроля над вселенной мешает мыслить реалистично и фокусироваться на тех желаниях, которые действительно реально исполнить.

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3. Марафоны отдаляют от цели

Загадывание желаний действительно может дать мотивацию, побудить действовать и подтолкнуть вас к цели. А может и нет. Ведь зачем что‑то делать, если вселенная сама разберется? Людям, в целом, свойственно искать простые пути и ждать, сложа руки, пока кто‑то сделает все за них. Но действовать так или иначе придется самостоятельно, даже если полагаться на везение.

4. Марафоны могут привести к разочарованию

Не все желания сбываются, и это не зависит от марафонов. Но если мы поверили в волшебство, а потом горько разочаровались, подобный провал может создать установку, что хотеть, мечтать и добиваться, в целом, бесполезно, а это не так.

По материалам сайта «Лайфхакер».