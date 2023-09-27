Не торопитесь обрезать малину осенью - испортите будущий урожай

Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что осенью не надо спешить обрезать кусты малины. А все потому, что листья являются столовой для наших растений. В них варятся все питательные вещества, необходимые для поддержания его жизнедеятельности.

«Поэтому после окончания плодоношения и морозов полезные элементы начнут перетекать из листьев в корни и почки. И этот процесс нарушать нельзя, иначе урожая не будет», - заявил наш эксперт.

Лучше всего, по мнению садовода, малину не трогать до весны. Ягод будет больше, а сам кустарник будет устойчив к болезням и вредителям.

Осень также - уязвимое время года для малины. Иммунитет слабеет и обрезкой вы можете только навредить.

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