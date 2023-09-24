Всего две ложки этого «чудо» средства — «вековой» налет на кастрюле исчезнет сразу: простой и эффективный метод

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Как оказалось, придаст металлической поверхности прежний вид перекись водорода и вода. Отмечается, что надо налить в посуду воды и добавьте всего пару столовых ложек перекиси. После этого следует раствор довести до кипения, а затем выключить плиту и дать средству остыть.

По заверениям автор блога «Сделано руками» на Яндекс.Дзен, уже через 15 минут эффект будет виден — кастрюля станет как новая. Останется лишь просто помыть посуду обычным способом.