Всего две ложки этого «чудо» средства — «вековой» налет на кастрюле исчезнет сразу: простой и эффективный метод

Порой на кухню быстро грязнится посуда. Может появляться не только нагар, но и странный налет. Его часто видят на внутренних стенках кастрюли. И губкой его оттереть невозможно, а бытовая химия редко помогает. Но опытные домохозяйки признаются, что при подобных неприятностях выручит простой раствор из двух компонентов.
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Как оказалось, придаст металлической поверхности прежний вид перекись водорода и вода. Отмечается, что надо налить в посуду воды и добавьте всего пару столовых ложек перекиси. После этого следует раствор довести до кипения, а затем выключить плиту и дать средству остыть.
По заверениям автор блога «Сделано руками» на Яндекс.Дзен, уже через 15 минут эффект будет виден — кастрюля станет как новая. Останется лишь просто помыть посуду обычным способом.