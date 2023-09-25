Когда лучше всего обрезать герань осенью - на какую высоту

Комнатную герань лучше всего обрезать в сентябре. Кустов не должно быть много, так как они будут забирать питательные вещества у корневой системы.

Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro, что надо обрезать лишние кустики и оставлять пенечки. Вы увидите, что через два месяца уже начнутся формироваться молодые побеги.

«Остальные ветки лучше подкоротить на несколько почек. Так герани будет легче перезимовать. Да и они так быстро разрастаются, что не всегда в доме хватит места для нее», - заявил наш эксперт.

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