Когда начинают обрезать розы осенью - и на какую высоту

Розы. Фото: Global Look Press

Цветок успешно переживет зиму.

Осенью розы всегда обрезают до палок, только так роскошный цветок успешно перенесет зиму. Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro, что делать это стоит уже в позднее время, когда на улице установились заморозки.

В центральных регионах России, по его словам, это начало ноября. Почва должна быть скована морозами. В стеблях розы в этот период прекращается процесс жизнедеятельности, растение уходит на покой.

Тогда и приступаем к обрезке, в этом случае цветок не начнет распускать почки.

«Высота обрезанного растения должна достигать 30-40 сантиметров, не более. Стебли не должны мешать дугам, с помощью которых вы укрываете розу специальными приспособлениями», - заявил наш эксперт.

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