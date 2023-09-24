Когда начинают обрезать розы осенью - и на какую высоту

Осенью розы всегда обрезают до палок, только так роскошный цветок успешно перенесет зиму. Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro, что делать это стоит уже в позднее время, когда на улице установились заморозки.

В центральных регионах России, по его словам, это начало ноября. Почва должна быть скована морозами. В стеблях розы в этот период прекращается процесс жизнедеятельности, растение уходит на покой.

Тогда и приступаем к обрезке, в этом случае цветок не начнет распускать почки.

«Высота обрезанного растения должна достигать 30-40 сантиметров, не более. Стебли не должны мешать дугам, с помощью которых вы укрываете розу специальными приспособлениями», - заявил наш эксперт.

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