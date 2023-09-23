Как прогнать мышей с дачи, гаража и сарая - самый гуманный способ, работает 100%

Если вас на даче замучили мыши и крысы - с этой проблемой можно легко справиться. Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro самый действенный и гуманный способ.

Купите в любом магазине настойку перечной мяты - одну на масле, другую на спирту.

«Смешайте два средства в одном флаконе и хорошо взболтайте. Наберите раствор в шприц, удалив оттуда иглу. Полученную смесь распределите в щелях, где обитают мыши и крысы», - рассказал эксперт.

Куликов утверждает, что запах мяты отпугнет мышей тут же, вредителей как ветром сдует, они близко не подойдут даже зимой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».