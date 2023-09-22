Урожайные сорта огурцов - не нужны пчелы для опыления и теплые ночи, завязывают плоды пучками

Бывает так, что огурцы некуда девать. И обилие урожая - это не только заслуга удобрений и ухода, но многое зависит и от самого сорта.

Опытный садовод Евгений Куликов назвал Teleprogramma.pro три самых урожайных сорта, которые превратят садоводство в сказку.

И это «Форсаж», «Кураж» и «Атос».

Таким огурцам не нужны пчелы для опыления и теплые ночи, завязывают плоды пучками по 3-5 штук в завязи. Подходят для любых почв, даже бедных и песчаных.

Идеальны для консервации на зиму.

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