Для самых ленивых: 3 урожайные сорта томатов - крупные, мясистые, вкус спелого киви

Каждый дачник каждый год ищет лучшие для себя сорта томатов. Их много и выбрать часто очень сложно. Опытный садовод Евгений Куликов подсказал Teleprogramma.pro три сорта, которые вскружат голову любому огороднику.

Один из лучших - «Дикий тимьян». Помидоры вырастают огромные, мясистые, с них льется сок. Этот томат как будто сочетает в себе вкусы и зеленых сортов, и розовых, и даже черных. Подходит идеально для салатов.

Также удивил нашего огородника сорт «Гостинец». У этих помидоров вкус спелого киви. Томаты практически не требуют ухода. Посадили и забыли.

Также Куликов рекомендовал присмотреться к сорту «Абаканский розовый». У этих помидоров сахарная мякоть. Сок льется, стоит только надкусить. Из них получается идеальный томатный сок.

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