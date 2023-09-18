Что прямо сейчас надо сделать с картофелем перед выкапыванием

В Сети активно советуют массу подкормок и удобрений для картофеля, которые якобы надо внести прямо сейчас. И тогда вроде как плоды дозреют быстрее, станут крупными и сладкими.

Однако агроном Михаил Воробьев считает, что уже нет никакого смысла в подкормках.

«Картофель завершает свой жизненный цикл, плоды неактивны, идет уже созревание картофеля в почве. Сейчас обновляется уже защитная кожура, которая позволит овощам перезимовать в подвале холодное время года», - заявил он Teleprogramma.pro.

Наша задача на сегодняшний день - создать сухие условия для картофеля, так как из грязи его сложно будет выкапывать.

«А если даже вы внесете удобрения - никакого толку уже сейчас от них не будет», - подытожил эксперт.

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