«Маленький ритуал обязательно сработает»: Утяшева дала совет, что нужно сделать на новую луну

15 сентября популярная телеведущая Ляйсан Утяшева напомнила поклонникам, что в этот день пришла новая луна, и наступил энергетически мощный момент. По словам звезды, это отличный повод взять аскезу.

«Тут ничего сложного. Нужны только ручка и листочек. На нем мы пишем, от чего отказываемся (с подробностями) и на сколько. Потом нужно обозначить мечту, на исполнение которой вы направите освободившуюся энергию», – пояснила спортсменка в Telegram.

«Например: «Я, Ляйсан Утяшева, на месяц отказываюсь от мучного: булочек, круассанов, пирожных и так далее. Энергию, которая освободится, я направлю на...» И не забудьте расписаться. Это очень важно. Только так ваш маленький ритуал обязательно сработает».