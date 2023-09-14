Раскрыт секрет — почему парикмахеры так много разговаривают: вы и не догадывались!

Тренер-эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен и парикмахер-стилист, эксперт по завивке волос Людмила Кропоткина рассказали, почему мастера в салоне стараются много общаться с клиентом. Оказывается, вовсе не потому, что все парикмахеры — болтливые!

«Сама не люблю общаться, но с удовольствием поддержу беседу, если клиенту нужно выговориться. Первая не лезу. В основном в салонах общение — это требование директоров прогреть клиента для дополнительной продажи уходовых средств на дом», — призналась Марта Тухканен.

«Если мастер опытный, то он всегда поймет, готов ли клиент общаться или нет. Разговаривая с клиентом, мастер понимает запрос, с которым пришел человек, после чего оценивает все за и против и выносит свой вердикт — сможет ли он удовлетворить желание клиента», — добавила Людмила Кропоткина.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Кроме того, Марта Тухканен раскрыла секрет, как распознать плохого парикмахера.